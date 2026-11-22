Если в квартире было холоднее нормы или отопление вообще не включали, потребитель вправе требовать перерасчета платы. Для этого нужно документально зафиксировать отсутствие тепла - подать заявление и получить акт.

Перерасчет за отопление в Украине - законный способ не переплачивать, когда тепла в квартире фактически не было. Если батареи оставались холодными или температура в помещении была ниже норматива, требовать от вас полную оплату за отопление не могут.

Об этом рассказывает издание ФАКТ. Поставщик тепла отвечает за качество услуги, а за несоблюдение температурного режима обязан сделать перерасчет начислений.

Какая температура должна быть в квартире

По нормативам в жилых помещениях температура воздуха должна составлять +18 градусов, а в угловых комнатах - не ниже +20 градусов. Все, что ниже этих показателей, является основанием требовать перерасчета за каждый день, пока было холодно.

Платить за тепло, которого не было, так же несправедливо, как и за часы отключений. Поэтому потребитель может требовать, чтобы в платежке учли только дни, когда отопление реально работало и поддерживало нормативную температуру.

Как зафиксировать отсутствие тепла

Сам факт того, что в квартире холодно, придется подтвердить документально. Для этого поставщику услуги подается письменное заявление, в котором фиксируется, что отопление отсутствует или температура ниже норматива.

Представитель теплоснабжающей организации должен прийти на место, провести замеры и составить акт. Именно этот документ становится основанием для дальнейшего перерасчета. Без него доказать факт отсутствия услуги будет сложнее, поэтому заявление лучше подавать сразу, как только обнаружили проблему.

Что делать, если поставщик отказывает

Если теплоснабжающая компания игнорирует заявление или отказывается составить акт, обращайтесь в Госпродпотребслужбу. Именно этот орган контролирует качество коммунальных услуг и может заставить компанию провести перерасчет.

Перерасчет за отопление делается не автоматически во всех случаях, поэтому пассивно ждать, что сумму уменьшат сами, не стоит. Только оформленное заявление и составленный акт запускают механизм уменьшения начислений за дни без тепла.

Ранее Politeka сообщала, сколько теперь будут платить за отопление в Одессе.

Как сообщала Politeka, кто может потерять субсидию на коммуналку.