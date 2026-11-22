Тиждень з 23 по 29 листопада обіцяє Терезам чимало емоційних гойдалок - від легкості спілкування на початку тижня до ностальгійного настрою в середині й приємного повороту подій ближче до вихідних. Свій прогноз оприлюднило видання Horoscope.com, і він радить Терезам уважно стежити за власним настроєм і не боятися його змін.

Робота і фінанси

На початку тижня, особливо в понеділок, Терезам варто скористатися моментом: потрібні слова приходитимуть самі собою, і колеги чи партнери охоче підтримуватимуть ваші ідеї. Це гарний час для перемовин, презентацій чи обговорення нових проєктів - аргументи звучатимуть переконливо без зайвих зусиль. У вівторок настрій на високі ідеї та яскраве самовираження триватиме, тож якщо є задум, який давно відкладали, саме зараз його варто озвучити керівництву чи партнерам. Ближче до середини тижня темп варто трохи сповільнити: раціональні рішення щодо фінансів краще приймати до середи, а далі дати собі паузу для роздумів, не поспішаючи з великими витратами чи підписанням документів.

Стосунки

У середу Терезів охопить сентиментальний настрій - захочеться згадувати приємні моменти з минулого, можливо, навіть писати повідомлення людям, з якими давно не спілкувалися. У четвер цей стан посилиться: з'явиться бажання побути на самоті, компанія навіть близьких людей може здаватися зайвою. Не варто сприймати це як проблему - це природна потреба підзарядитися у тиші. Натомість п'ятниця принесе різкий і приємний поворот: доза розваг і навіть натяк на романтику здатні суттєво покращити настрій і повернути інтерес до того, що відбувається тут і зараз. Це вдалий день для побачення, зустрічі зі старими друзями або спонтанної прогулянки удвох.

Здоров'я та енергія

Емоційні перепади цього тижня позначаться і на фізичному стані. У середу та четвер варто дати собі більше часу на відпочинок, не перевантажувати день зустрічами й справами, адже внутрішній ресурс буде спрямований на переосмислення, а не на активність. Прогулянки наодинці, тиша та улюблена музика допоможуть пережити цей період м'якше. Натомість з п'ятниці енергія почне повертатися, і до вихідних Терези відчують приплив бадьорості, ясність думок і загострене відчуття краси навколо - саме час побалувати себе чимось естетично приємним.

Найкращі дні тижня

Найбільш вдалими для Терезів стануть понеділок і п'ятниця. Понеділок подарує легкість у спілкуванні та підтримку оточення, що особливо корисно для робочих питань. П'ятниця ж стане справжнім емоційним перезавантаженням: розваги та приємне спілкування поверне смак до життя після кількох днів задуми. Вихідні теж варто відзначити - вони пройдуть під знаком гарного настрою, уважності та тяги до естетики, тож їх можна присвятити тому, що радує око і душу.