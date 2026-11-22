Самыми тяжелыми для Украины по выплатам внешнего госдолга станут 2034 и 2035 годы. Тогда придется отдать $11,5 млрд и $11,2 млрд соответственно, а за весь период 2029-2036 годов - $75,6 млрд, то есть около 42% от почти $180 млрд действующих обязательств.

Дополнительные выплаты военным в Украине увеличивают расходы госбюджета, поэтому долговая нагрузка остается острой темой. На 2034 и 2035 годы по внешнему долгу приходится $11,5 млрд и $11,2 млрд соответственно, подсчитал финансовый аналитик Андрей Шевчишин на основе данных Минфина.

За весь отрезок 2029-2036 годов Украине придется отдать $75,6 млрд. Это около 42% от почти $180 млрд, которые страна должна по действующим обязательствам. Сюда входят и возврат займов, и проценты, в частности уже уплаченные в 2026 году. Об этом пишет Concord Fintech.

Сколько платить в ближайшие годы

Ближайшие годы выглядят умеренно. В графике на 2026 год заложено $5,5 млрд, из которых $4,6 млрд уже уплачены. Поэтому до конца года оставалось около $900 млн. Далее суммы растут постепенно: в 2027-м - $6,7 млрд, в 2028-м - $6,5 млрд.

А вот в 2029 году произойдет заметный скачок. Платеж достигнет $9,4 млрд - это на $2,9 млрд больше, чем в 2028-м, то есть примерно на 45%.

Еще тяжелее будет в 2034-2035 годах. Вместе за эти два года придется отдать $22,7 млрд - около 30% всего, что нужно выплатить за 2029-2036 годы.

После 2036 года нагрузка спадает. В основном годовые платежи не будут превышать $6 млрд. Выделяются разве что 2042 год с $6,6 млрд и 2053-й с $6,1 млрд.

Почему в графике $180 млрд, а долг более $212 млрд

Это две разные цифры, и их легко перепутать. Почти $180 млрд - это сумма, которую Украина заплатит по внешнему госдолгу до 2062 года. А $212,61 млрд - остаток всего государственного и гарантированного государством долга на 30 сентября 2026 года. Туда входят и внутренние обязательства, и те, под которые государство дало гарантии.

В частности, внешний госдолг на 30 сентября составлял $162,52 млрд, а внутренний - $44,49 млрд.

Почему не весь долг ложится на бюджет

Крупнейший кредитор Украины - Евросоюз. Ему страна должна $81,72 млрд с учетом займа по механизму ERA. Но этот заем на 17,42 млрд евро будут погашать не из украинского бюджета, а из доходов от замороженных российских суверенных активов.

Что может изменить график

Часть платежей уже перенесли. В апреле 2026 года Украина договорилась с группой официальных кредиторов - США, Канадой, Японией и Германией - об отсрочке выплат с февраля 2026-го до конца февраля 2030-го. Возвращать их придется равными частями каждые полгода в 2035-2039 годах, а проценты за время отсрочки добавят к основной сумме.

Также на график влияют новые займы, реструктуризация и рефинансирование. Поэтому и суммы, и годы крупнейших выплат еще могут сдвинуться, если соглашения пересмотрят или Украина возьмет новые кредиты.

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