Неработающие пенсионеры, содержащие детей до 18 лет, могут получать ежемесячную доплату по 150 грн за каждого ребенка. Рассказываем, кто имеет право и как оформить надбавку.

Надбавка к пенсии по возрасту в ПФУ - не единственная доплата, которую может получить пенсионер. Часть украинцев на заслуженном отдыхе имеет право еще и на надбавку за детей, находящихся у них на иждивении. Государство ежемесячно доплачивает по 150 грн за каждого такого ребенка.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. Выплату назначают по постановлению Кабинета Министров № 654 от 16 июля 2008 года.

Кто имеет право на надбавку

Оформить доплату могут только неработающие пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет. Надбавка назначается как к пенсии по возрасту, так и к пенсии по инвалидности или за выслугу лет.

Важное условие - пенсионер не должен быть официально трудоустроен или иметь открытый ФОП. Если человек ведет предпринимательскую деятельность, доплату не назначат.

Размер надбавки фиксированный и составляет 150 грн на каждого ребенка, находящегося на иждивении. То есть за двоих детей государство ежемесячно добавляет 300 грн, а за троих - 450 грн. Следует знать, что эта сумма не индексируется и не растет со временем.

Какие документы нужны

Пенсионер должен подтвердить, что ребенок действительно находится у него на иждивении, а сам он нигде не работает. Для этого нужны:

паспорт и идентификационный код;

трудовая книжка или другой документ об отсутствии работы;

свидетельство о рождении ребенка;

справка о нахождении ребенка на иждивении или совместном проживании;

справка из органа соцзащиты, что на ребенка не назначена социальная помощь.

Как оформить выплату

Подать заявление и документы можно лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда, независимо от места проживания или регистрации. Это удобно, если человек переехал.

Альтернативный вариант - оформить все через веб-портал электронных услуг ПФУ, не выходя из дома. Для этого нужна квалифицированная электронная подпись или вход через «Дию».

Когда надбавку не назначат или отменят

Доплату предоставляют до достижения ребенком 18 лет. Однако ее не назначат, если ребенок уже получает от государства социальную помощь или собственную пенсию.

Кроме того, пенсионер обязан своевременно сообщать Пенсионному фонду о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности. В таких случаях выплату прекращают.

Если скрыть эти изменения и продолжать получать средства на ребенка, излишне выплаченную сумму придется вернуть в бюджет. ПФУ регулярно сверяет данные через государственные реестры, поэтому рано или поздно узнает об изменении обстоятельств.

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