Подозрительные переводы на карту в Украине замечает не только банк - налоговая тоже может поинтересоваться, откуда поступления на ваш счет. Ведь безопасной суммы, ниже которой никто ничего не спросит, в Украине нет.
Многие до сих пор верят в миф о пороге в 400 тысяч гривен: мол, до этой суммы переводы никого не интересуют. На самом деле это граница для пороговых финансовых операций по закону, а не «зеленый свет» для остальных платежей. Банк может проверить подозрительную операцию на любую сумму, и эти данные при необходимости могут попасть в налоговую.
Какие поступления вызывают вопросы
Система финмониторинга смотрит не на одну цифру, а на общую картину: как часто приходят деньги, от кого и похоже ли это на ваш заявленный доход. Чаще всего под внимание попадают такие операции:
- регулярные переводы от многих незнакомых людей без понятного назначения;
- резкий рост оборотов по сравнению с предыдущими месяцами;
- крупные суммы, которые сразу же расходятся дальше другим людям;
- личная карта, через которую систематически рассчитываются за товары или услуги;
- операции, не вяжущиеся с вашей профессией или доходами.
Пример: вы указали зарплату 25 тысяч гривен, а за месяц на личную карту пришло еще 180 тысяч от разных людей. Это не доказательство нарушения, но вопросы у банка точно появятся. Продали машину за 480 тысяч гривен и получили деньги на карту - попросят договор купли-продажи и подтверждение расчета.
С какой суммы могут проверить
Точных «безопасных» границ нет, но ориентир такой: перевод на 5 тысяч гривен проверят, если есть основания, на 30 тысяч - в зависимости от характера операции, на 100 тысяч - с учетом вашего финансового профиля. От 250 тысяч гривен уже возможен запрос документов, а от 400 тысяч действуют правила для пороговых операций.
Главное, что нужно усвоить: лимиты на карточные переводы и финансовый мониторинг - разные вещи. Даже если платеж укладывается в ваш лимит, банк все равно может попросить объяснить, откуда деньги.
Какие документы подтверждают происхождение денег
Универсальной справки не существует. Под каждый источник - свой документ:
- официальная зарплата - справка о доходах;
- доход ФОП - декларация, договоры, банковские выписки;
- продажа авто или недвижимости - договор купли-продажи;
- подарок от родственников - договор дарения;
- наследство - свидетельство о праве на наследство;
- заработок за границей - трудовой договор, платежные ведомости;
- возврат долга - договор займа, расписка.
Что делать, если карту заблокировали
Не паникуйте: ограничение еще не значит, что счет закрыли навсегда. Сначала выясните, что именно заблокировали - один платеж или все расходные операции. Затем свяжитесь со службой поддержки письменно, чтобы остался след, и попросите точный список документов. Предоставили все, а банк молчит - пишите жалобу в Нацбанк.
Отдельный вопрос - налоги. Если вы систематически продаете товары или оказываете услуги, а деньги приходят на личную карту, стоит зарегистрировать ФОП и декларировать доход. Иначе поступления, которые банк посчитает предпринимательскими, могут стать поводом для вопросов уже от налоговой.
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