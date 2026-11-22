Налоговая может проверить переводы на карту, и безопасной суммы, ниже которой никто не поинтересуется источником денег, в Украине нет. Рассказываем, какие поступления вызывают вопросы и что делать, если банк или налоговая попросили объяснить, откуда средства.

Подозрительные переводы на карту в Украине замечает не только банк - налоговая тоже может поинтересоваться, откуда поступления на ваш счет. Ведь безопасной суммы, ниже которой никто ничего не спросит, в Украине нет.

Многие до сих пор верят в миф о пороге в 400 тысяч гривен: мол, до этой суммы переводы никого не интересуют. На самом деле это граница для пороговых финансовых операций по закону, а не «зеленый свет» для остальных платежей. Банк может проверить подозрительную операцию на любую сумму, и эти данные при необходимости могут попасть в налоговую.

Какие поступления вызывают вопросы

Система финмониторинга смотрит не на одну цифру, а на общую картину: как часто приходят деньги, от кого и похоже ли это на ваш заявленный доход. Чаще всего под внимание попадают такие операции:

регулярные переводы от многих незнакомых людей без понятного назначения;

резкий рост оборотов по сравнению с предыдущими месяцами;

крупные суммы, которые сразу же расходятся дальше другим людям;

личная карта, через которую систематически рассчитываются за товары или услуги;

операции, не вяжущиеся с вашей профессией или доходами.

Пример: вы указали зарплату 25 тысяч гривен, а за месяц на личную карту пришло еще 180 тысяч от разных людей. Это не доказательство нарушения, но вопросы у банка точно появятся. Продали машину за 480 тысяч гривен и получили деньги на карту - попросят договор купли-продажи и подтверждение расчета.

С какой суммы могут проверить

Точных «безопасных» границ нет, но ориентир такой: перевод на 5 тысяч гривен проверят, если есть основания, на 30 тысяч - в зависимости от характера операции, на 100 тысяч - с учетом вашего финансового профиля. От 250 тысяч гривен уже возможен запрос документов, а от 400 тысяч действуют правила для пороговых операций.

Главное, что нужно усвоить: лимиты на карточные переводы и финансовый мониторинг - разные вещи. Даже если платеж укладывается в ваш лимит, банк все равно может попросить объяснить, откуда деньги.

Какие документы подтверждают происхождение денег

Универсальной справки не существует. Под каждый источник - свой документ:

официальная зарплата - справка о доходах;

доход ФОП - декларация, договоры, банковские выписки;

продажа авто или недвижимости - договор купли-продажи;

подарок от родственников - договор дарения;

наследство - свидетельство о праве на наследство;

заработок за границей - трудовой договор, платежные ведомости;

возврат долга - договор займа, расписка.

Что делать, если карту заблокировали

Не паникуйте: ограничение еще не значит, что счет закрыли навсегда. Сначала выясните, что именно заблокировали - один платеж или все расходные операции. Затем свяжитесь со службой поддержки письменно, чтобы остался след, и попросите точный список документов. Предоставили все, а банк молчит - пишите жалобу в Нацбанк.

Отдельный вопрос - налоги. Если вы систематически продаете товары или оказываете услуги, а деньги приходят на личную карту, стоит зарегистрировать ФОП и декларировать доход. Иначе поступления, которые банк посчитает предпринимательскими, могут стать поводом для вопросов уже от налоговой.

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