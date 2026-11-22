Чоловіка виключають з військового обліку, коли військово-лікарська комісія (ВЛК) визнає його непридатним до служби. Це не тимчасова відстрочка, а повне зняття з реєстру військовозобов'язаних - розповідаємо, з якими хворобами це можливо.

Мобілізація та військовий облік в Україні знову в центрі уваги - цього разу йдеться не про тимчасову відстрочку, а про повне виключення чоловіка з реєстру військовозобов'язаних через стан здоров'я.

Виключення з військового обліку відбувається тоді, коли військово-лікарська комісія (ВЛК) визнає чоловіка непридатним до служби. Така підстава прямо передбачена законом, і це принципово інше рішення, ніж відстрочка: після нього людину знімають з обліку, а не просто дають паузу.

Хто ухвалює рішення про виключення

Остаточний висновок дає саме ВЛК. Вона оцінює стан здоров'я за спеціальним документом, який називають Розкладом хвороб. У ньому кожен діагноз розписаний за ступенем тяжкості, і лише найважчі форми дають підставу зняти людину з обліку.

Як повідомляє The Page, у переліку хвороб, за яких чоловіка виключають з військового обліку, фігурують зокрема тяжкі форми бронхіальної астми та хронічні вірусні гепатити з порушенням функції печінки.

Які хвороби дають підставу для виключення

До станів, за яких ВЛК може визнати чоловіка непридатним з виключенням з обліку, належать тяжкі й незворотні порушення здоров'я. Це злоякісні новоутворення, активний туберкульоз із розпадом легеневої тканини, тяжкі психічні розлади, розсіяний склероз та епілепсія з частими нападами.

Окремо в цьому списку - тяжкі захворювання серця і судин, ВІЛ-інфекція з вираженими імунологічними порушеннями, цукровий діабет із тяжкими ускладненнями, а також втрата зору чи слуху. Головне значення має тяжкість і незворотність стану, а не сам факт наявності діагнозу.

Як проходить процедура виключення

Спершу чоловік отримує направлення на ВЛК через територіальний центр комплектування (ТЦК). Далі він проходить медичне обстеження, за результатами якого комісія ухвалює висновок. Якщо людину визнали непридатною з виключенням з обліку, відповідні дані вносять у військово-облікові документи.

Після цього чоловік більше не вважається військовозобов'язаним і не підлягає мобілізації. Він отримує відповідні відмітки у військовому квитку, а інформація про зняття з обліку фіксується в реєстрі військовозобов'язаних.

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