Мужчину исключают из воинского учета, когда военно-врачебная комиссия (ВВК) признает его непригодным к службе. Это не временная отсрочка, а полное снятие с реестра военнообязанных - рассказываем, с какими болезнями это возможно.

Мобилизация и воинский учет в Украине снова в центре внимания - на этот раз речь не о временной отсрочке, а о полном исключении мужчины из реестра военнообязанных по состоянию здоровья.

Исключение из воинского учета происходит тогда, когда военно-врачебная комиссия (ВВК) признает мужчину непригодным к службе. Такое основание прямо предусмотрено законом, и это принципиально иное решение, чем отсрочка: после него человека снимают с учета, а не просто дают паузу.

Кто принимает решение об исключении

Окончательное заключение дает именно ВВК. Она оценивает состояние здоровья по специальному документу, который называют Расписанием болезней. В нем каждый диагноз расписан по степени тяжести, и только самые тяжелые формы дают основание снять человека с учета.

Как сообщает The Page, в перечне болезней, при которых мужчину исключают из воинского учета, фигурируют в частности тяжелые формы бронхиальной астмы и хронические вирусные гепатиты с нарушением функции печени.

Какие болезни дают основание для исключения

К состояниям, при которых ВВК может признать мужчину непригодным с исключением из учета, относятся тяжелые и необратимые нарушения здоровья. Это злокачественные новообразования, активный туберкулез с распадом легочной ткани, тяжелые психические расстройства, рассеянный склероз и эпилепсия с частыми приступами.

Отдельно в этом списке - тяжелые заболевания сердца и сосудов, ВИЧ-инфекция с выраженными иммунологическими нарушениями, сахарный диабет с тяжелыми осложнениями, а также потеря зрения или слуха. Главное значение имеет тяжесть и необратимость состояния, а не сам факт наличия диагноза.

Как проходит процедура исключения

Сначала мужчина получает направление на ВВК через территориальный центр комплектования (ТЦК). Затем он проходит медицинское обследование, по результатам которого комиссия принимает заключение. Если человека признали непригодным с исключением из учета, соответствующие данные вносят в военно-учетные документы.

После этого мужчина больше не считается военнообязанным и не подлежит мобилизации. Он получает соответствующие отметки в военном билете, а информация о снятии с учета фиксируется в реестре военнообязанных.

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