На дорогах України побільшало поліцейських автомобілів «Фантом» без розпізнавальних знаків, які фіксують перевищення швидкості просто під час руху. Розповідаємо, як вони працюють і які штрафи загрожують водіям.

Штрафи для водіїв в Україні знову в центрі уваги - на дорогах побільшало поліцейських автомобілів «Фантом» без розпізнавальних знаків, які фіксують перевищення швидкості просто під час руху.

Як повідомляє видання «Експерт», таких машин на українських трасах стає дедалі більше, тож водіям варто бути уважнішими.

«Фантом» - це звичайний на вигляд цивільний автомобіль, у якому працюють патрульні поліцейські. Зовні його не відрізнити від інших машин у потоці: немає ні синіх проблискових маячків, ні написів «Поліція».

Усередині такого авто встановлений радар, який вимірює швидкість зустрічних і попутних машин. Коли водій перевищує дозволену швидкість, прилад фіксує порушення, а екіпаж передає дані для оформлення постанови.

Які штрафи загрожують за перевищення швидкості

За перевищення швидкості в Україні передбачені такі штрафи згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

перевищення більш ніж на 20 км/год - 340 гривень;

перевищення більш ніж на 50 км/год - 1700 гривень.

Якщо порушення зафіксував «Фантом», постанова надходить власнику автомобіля так само, як і у випадку зі стаціонарними камерами автоматичної фіксації.

Чому «Фантом» непомітний для водія

Головна особливість цих автомобілів - вони рухаються в загальному потоці. Водій не бачить, що поруч їде поліцейська машина, тому не встигає знизити швидкість перед радаром, як це часто буває зі стаціонарними камерами.

Саме тому «Фантоми» вважають ефективним засобом контролю швидкості на трасах, де водії звикли розганятися між населеними пунктами.

Як не отримати штраф

Єдиний надійний спосіб уникнути штрафу - не перевищувати дозволену швидкість. У населених пунктах це 50 км/год, на автомагістралях - до 130 км/год, на інших дорогах поза населеними пунктами - 90 км/год.

Варто пам'ятати, що «Фантом» може їхати будь-де, тож розраховувати на те, що радара попереду немає, не варто.

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