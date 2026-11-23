Найдорожчий проїзд в автобусах - 30 грн у Києві та Львові, найдешевший - 10 грн у Сумах і Херсоні, тож тарифи в містах України відрізняються втричі.

Тарифи на проїзд в автобусах в Україні відрізняються втричі: найдорожча поїздка коштує 30 грн, а найдешевша - лише 10 грн. Різниця залежить від міста і від того, як платити - готівкою чи карткою, причому оплата карткою часто виходить дешевшою за готівку.

Такі цифри видно з порівняння тарифів, яке опублікувало видання "Слово і діло". Воно зібрало вартість проїзду в комунальних і приватних автобусах по всіх регіонах України станом на середину листопада.

Де проїзд найдорожчий і найдешевший

Найвищий тариф серед комунальних автобусів зафіксували у Львові та Києві - по 30 грн за поїздку. У Львові таку ціну беруть під час оплати готівкою або паперовим QR-квитком.

У Черкасах проїзд у приватних автобусах коштує ще дорожче - 33 грн за паперовий квиток або 30 грн у разі безготівкової оплати. Комунальних автобусних маршрутів у місті взагалі немає.

По 25 грн за поїздку платять пасажири комунального транспорту в Дніпрі, Івано-Франківську та Миколаєві. Такий самий тариф діє на приватних маршрутках Одеси.

У Житомирі ціна залежить від способу розрахунку: 25 грн за квиток із термінала, 24 грн банківською карткою і 22 грн транспортною карткою. В Ужгороді поїздка коштує 23 грн готівкою, у Полтаві - 22 грн. Запоріжжя, Кропивницький і Чернігів тримаються на позначці 20 грн готівкою.

Найнижчі тарифи зафіксували в Сумах та Херсоні - по 10 грн за поїздку. Щоправда, у Сумах із 14 листопада приватні перевізники підняли вартість проїзду до 20 грн.

Окремо стоять Одеса і Харків. В Одесі поїздки в соціальних автобусах міської ради безкоштовні, а приватні маршрутки коштують 25 грн. У Харкові з травня 2022 року весь комунальний транспорт - автобуси, метро, трамваї та тролейбуси - безкоштовний.

Як заощадити на проїзді

У багатьох містах тариф стає нижчим, якщо платити не готівкою, а карткою, Apple Pay або Google Pay. Найбільша економія - в Запоріжжі: готівковий квиток коштує 20 грн, а безконтактна оплата - 15 грн. Тобто на кожній поїздці можна зберегти 5 грн.

У Львові безготівковий розрахунок дозволяє заплатити 26 грн замість 30 грн. В Івано-Франківську різниця теж 5 грн: 25 грн готівкою проти 20 грн карткою. Дешевше платити безконтактно і в Кропивницькому (економія 2 грн), Рівному (2 грн), Черкасах (3 грн) та Чернігові (3 грн).

До того ж у Києві, Вінниці, Луцьку, Тернополі, Рівному, Хмельницькому та Чернівцях готівку в громадському транспорті взагалі не приймають. Там доведеться користуватися електронними способами оплати або купувати відповідні квитки.

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