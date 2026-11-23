Самый дорогой проезд в автобусах - 30 грн в Киеве и Львове, а самый дешевый - 10 грн в Сумах и Херсоне, поэтому тарифы в городах Украины отличаются втрое.

Тарифы на проезд в автобусах в Украине отличаются втрое: самая дорогая поездка стоит 30 грн, а самая дешевая - всего 10 грн. Разница зависит от города и от того, как платить - наличными или картой, при этом оплата картой часто выходит дешевле, чем наличными.

Такие цифры видны из сравнения тарифов, которое опубликовало издание "Слово и дело". Оно собрало стоимость проезда в коммунальных и частных автобусах по всем регионам Украины по состоянию на середину ноября.

Где проезд самый дорогой и самый дешевый

Самый высокий тариф среди коммунальных автобусов зафиксировали во Львове и Киеве - по 30 грн за поездку. Во Львове такую цену берут при оплате наличными или бумажным QR-билетом.

В Черкассах проезд в частных автобусах стоит еще дороже - 33 грн за бумажный билет или 30 грн при безналичной оплате. Коммунальных автобусных маршрутов в городе вообще нет.

По 25 грн за поездку платят пассажиры коммунального транспорта в Днепре, Ивано-Франковске и Николаеве. Такой же тариф действует на частных маршрутках Одессы.

В Житомире цена зависит от способа расчета: 25 грн за билет с терминала, 24 грн банковской картой и 22 грн транспортной картой. В Ужгороде поездка стоит 23 грн наличными, в Полтаве - 22 грн. Запорожье, Кропивницкий и Чернигов держатся на отметке 20 грн наличными.

Самые низкие тарифы зафиксировали в Сумах и Херсоне - по 10 грн за поездку. Правда, в Сумах с 14 ноября частные перевозчики подняли стоимость проезда до 20 грн.

Отдельно стоят Одесса и Харьков. В Одессе поездки в социальных автобусах городского совета бесплатны, а частные маршрутки стоят 25 грн. В Харькове с мая 2022 года весь коммунальный транспорт - автобусы, метро, трамваи и троллейбусы - бесплатный.

Как сэкономить на проезде

Во многих городах тариф становится ниже, если платить не наличными, а картой, Apple Pay или Google Pay. Самая большая экономия - в Запорожье: наличный билет стоит 20 грн, а бесконтактная оплата - 15 грн. То есть на каждой поездке можно сберечь 5 грн.

Во Львове безналичный расчет позволяет заплатить 26 грн вместо 30 грн. В Ивано-Франковске разница тоже 5 грн: 25 грн наличными против 20 грн картой. Дешевле платить бесконтактно и в Кропивницком (экономия 2 грн), Ровно (2 грн), Черкассах (3 грн) и Чернигове (3 грн).

К тому же в Киеве, Виннице, Луцке, Тернополе, Ровно, Хмельницком и Черновцах наличные в общественном транспорте вообще не принимают. Там придется пользоваться электронными способами оплаты или покупать соответствующие билеты.

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