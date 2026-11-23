Пенсионное удостоверение дает значительно больше, чем право на бесплатный проезд. Рассказываем, какие льготы предусмотрены законом и как ими воспользоваться.

Льготы пенсионерам в Украине государство гарантирует на постоянной основе, и пенсионное удостоверение - главный документ, который их подтверждает. Большинство людей знает только о бесплатном проезде, но список значительно шире.

Пенсионное удостоверение выдают всем, кто оформил пенсию, независимо от ее вида - по возрасту, за выслугу лет или по инвалидности. Именно этот документ открывает доступ к так называемым социальным гарантиям, закрепленным в законодательстве.

Бесплатный проезд: что именно покрывается

По пенсионному удостоверению пенсионеры имеют право бесплатно ездить в городском и пригородном транспорте. Речь об автобусах, троллейбусах, трамваях и метро на городских маршрутах.

Отдельные категории - в частности ветераны труда, люди с инвалидностью, участники боевых действий - дополнительно получают бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также один раз в год имеют право на скидку на проезд в дальнем сообщении.

Скидки на коммунальные услуги

Пенсионное удостоверение является основанием для оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право на нее имеют те, чьи расходы на коммуналку превышают обязательный платеж - для пенсионеров он обычно составляет 15% дохода.

Некоторые категории пенсионеров, например ветераны войны, имеют право на 50-процентную скидку на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива независимо от доходов.

Бесплатные или льготные лекарства и лечение

По пенсионному удостоверению можно получить лекарства по программе реимбурсации «Доступные лекарства» - бесплатно или с небольшой доплатой. Это касается препаратов от сердечно-сосудистых болезней, диабета, астмы и других распространенных заболеваний.

Пенсионеры также имеют право на внеочередное медицинское обслуживание и бесплатное зубопротезирование в государственных учреждениях (для отдельных льготных категорий).

Как оформить льготы

Самого удостоверения обычно достаточно, чтобы воспользоваться бесплатным проездом. Для субсидии и других льгот нужно обратиться с документами в соответствующие учреждения.

Субсидию оформляют в Пенсионном фонде, через сервисные центры или онлайн через портал «Дія». Для этого нужны паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение и данные о доходах.

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