По состоянию на середину ноября 2026 года правительство и президент не приняли решение о повторной выплате 1000 гривен - так называемую «тысячу Зеленского». Объясняем, как работала программа в прошлом году, что государство предлагает взамен этой зимой и как не попасть на мошенников.

Детские выплаты в Украине этой зимой могут выглядеть иначе, чем в прошлом году: по состоянию на 17 ноября 2026 года ни правительство, ни президент не объявили новую выплату 1000 гривен, которую в народе прозвали «тысячей Зеленского». Постановления Кабмина нет, подать заявку пока невозможно.

В прошлом году в середине ноября украинцы массово подавали заявки на 1000 гривен через «Дию» и «Укрпочту». В этом году многие родители ждут повторения программы, но пока все сообщения вроде «тысячу уже начисляют» или «оставьте заявку по ссылке» не имеют официальных оснований.

Для сравнения: в прошлом году Кабинет министров принял решение о выплате 13 ноября, а прием заявок стартовал уже через два дня. В этом году эта дата прошла без аналогичного решения, сообщает «Апостроф».

Как работала программа в прошлом году

Программу «Зимняя поддержка» запустили зимой 2025-2026 годов. Получить 1000 гривен могли все граждане Украины от 18 лет, находившиеся в стране. За детей заявку подавали родители или опекуны. Украинцы, живущие за границей как беженцы, права на выплату не имели.

Заявку можно было оформить в «Дии» с 15 ноября до 24 декабря, а также через «Укрпочту». Пенсионеры получали деньги на счет, куда поступает пенсия.

Потратить 1000 гривен можно было на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги, почтовые услуги и благотворительность.

Деньги с карты «Национальный кешбэк» нужно было использовать до 30 июня 2026 года, а полученные через «Укрпочту» - до конца февраля 2026-го. Те, кто не успел потратить прошлогоднюю тысячу, потеряли ее: неиспользованные остатки перечислили обратно в бюджет.

Какую помощь государство дает этой зимой

В этом году правительство сделало ставку не на универсальную выплату для всех, а на адресную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Новую программу ввели постановлением Кабмина № 1084 от 3 сентября 2026 года. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, помощь получат более 380 тысяч семей.

Речь о выплате 19 400 гривен на одно домохозяйство в прифронтовых громадах - независимо от количества членов семьи. Помощь предназначена жителям определенных громад Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Заявления принимали только офлайн - в Пенсионном фонде, ЦНАП или органах местного самоуправления, и только до 30 октября 2026 года. С вопросами можно обращаться в контакт-центр Пенсионного фонда по номеру 0 800 503 753 (выбрать кнопку «8»).

Кроме того, на портале «єОпора», который правительство запустило 8 октября 2026 года, собраны все действующие государственные и региональные программы. Там можно подобрать поддержку по категории получателя, потребности и региону, в том числе для семей с детьми.

Где следить за решением о 1000 гривнах

Если правительство все же запустит новую выплату 1000 гривен, информация появится на Правительственном портале kmu.gov.ua, в приложении и на сайте «Дии», на сайте Минсоцполитики и на «єОпоре». Доверять стоит только этим источникам.

Как не попасть на мошенников

Ожидание новой тысячи - идеальный повод для мошенников. Государство никогда не просит вводить CVV-код, срок действия карты или PIN-код, чтобы начислить выплату. Официальные программы оформляются в «Дии», на портале ПФУ, в ЦНАП или на «Укрпочте», а не через Telegram-ботов или сторонние сайты.

Если о выплате не сообщили на kmu.gov.ua или в «Дии», ее, скорее всего, нет. Тем, кто уже ввел данные карты на подозрительном сайте, стоит немедленно заблокировать карту через банк и сообщить о мошенничестве в киберполицию.

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