Закон не обязывает только покупателя или только продавца оплачивать услуги нотариуса - стороны договариваются сами. Но пенсионный сбор в 1% от стоимости жилья, как правило, ложится именно на покупателя.

Покупка квартиры в Украине тянет за собой не только стоимость самого жилья, но и целый список дополнительных платежей. Один из самых частых - оплата услуг нотариуса, и тут многие теряются: кто должен платить - покупатель, продавец или оба?

В законодательстве Украины нет универсального правила, которое обязывало бы исключительно одну из сторон оплачивать нотариуса. Как сообщает 24 Канал, этот вопрос решается по договоренности между участниками сделки.

Сколько берет частный нотариус

Если стороны обращаются к частному нотариусу, стоимость услуг определяется индивидуально. По статье 31 Закона Украины "О нотариате", частные нотариусы самостоятельно устанавливают размер платы по договоренности с клиентом.

Поэтому покупатель и продавец могут выбрать любой вариант: всю сумму платит покупатель, все расходы берет продавец или стороны делят их поровну. На практике чаще всего оформление оплачивает именно покупатель, но это скорее привычка, чем требование закона.

Государственный нотариус и госпошлина

Другие правила действуют у государственного нотариуса. За удостоверение договора купли-продажи недвижимости взимается государственная пошлина: по Декрету Кабмина "О государственной пошлине" ставка составляет 1% от суммы договора.

По разъяснению Государственной налоговой службы, пошлину платит лицо, в интересах которого совершается нотариальное действие. При этом стороны могут договориться о распределении и этой суммы.

Пенсионный сбор - обязательный платеж

Отдельно от нотариуса при покупке квартиры нужно учесть обязательный сбор на государственное пенсионное страхование. Его размер составляет 1% от стоимости недвижимости, указанной в договоре купли-продажи.

Этот платеж, как правило, осуществляет покупатель. Закон предусматривает исключения: от пенсионного сбора освобождаются граждане, покупающие жилье впервые, при условии подтверждения такого права.

Что еще учесть перед подписанием

Помимо нотариуса, при оформлении сделки могут возникнуть дополнительные расходы: оценка недвижимости, получение документов, банковские переводы и другие сопутствующие услуги. Их размер зависит от конкретной сделки и договоренностей сторон.

Юристы советуют заранее уточнить у нотариуса полный перечень платежей, необходимых для заверения договора и государственной регистрации права собственности. Это поможет избежать недоразумений непосредственно перед подписанием документов.

Итак, услуги частного нотариуса стороны распределяют по своему усмотрению. А вот пенсионный сбор в 1% по общему правилу уплачивает покупатель - если у него нет законных оснований для освобождения от этого платежа.

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