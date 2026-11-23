Дети и молодежь, которых вернули из оккупации, депортации или принудительного перемещения, могут получить единовременную помощь 50 тысяч гривен. Заявление советуют подать до 11 декабря, чтобы выплата поступила еще до конца 2026 года.

Детские выплаты в Украине пополнились новой программой. Дети и молодежь, которых вернули из оккупации, депортации или принудительного перемещения, могут получить единовременную помощь в размере 50 тысяч гривен.

Речь идет о детях и молодых людях, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию после депортации, принудительного перемещения или вывоза с временно оккупированных территорий. Программа призвана поддержать их после возвращения домой.

Чтобы получить деньги еще до конца 2026 года, заявление необходимо подать до 11 декабря включительно. Такой срок Министерство социальной политики, семьи и единства Украины установило, чтобы Государственная служба Украины по делам детей успела проверить документы и провести выплату до завершения бюджетного года.

В то же время пропустить 11 декабря не означает потерять право на деньги. Обратиться за помощью можно в течение двух лет со дня, когда такое право возникло. Конечный срок касается именно тех, кто хочет получить средства уже в этом году.

Кто может подать заявление

За детей до 18 лет документы подают родители, усыновители, опекуны или другие уполномоченные представители.

Дети от 14 лет могут обратиться самостоятельно.

Молодые люди от 18 до 23 лет подают заявление сами.

На что можно потратить помощь

Деньги предназначены для адаптации детей и молодежи к жизни на подконтрольной Украине территории. Их можно направить на базовые потребности, лечение, обучение, психологическую поддержку и обустройство безопасных условий проживания.

О новой программе сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Проверку документов и сам перевод средств проводит Государственная служба Украины по делам детей.

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