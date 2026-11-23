Діти та молодь, яких повернули з окупації, депортації чи примусового переміщення, можуть отримати одноразову допомогу 50 тисяч гривень. Заяву радять подати до 11 грудня, щоб виплата надійшла ще до кінця 2026 року.

Дитячі виплати в Україні поповнилися новою програмою. Діти та молодь, яких повернули з окупації, депортації чи примусового переміщення, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень.

Йдеться про дітей і молодих людей, які повернулися на підконтрольну Україні територію після депортації, примусового переміщення або вивезення з тимчасово окупованих територій. Програма покликана підтримати їх після повернення додому.

Щоб отримати гроші ще до кінця 2026 року, заяву необхідно подати до 11 грудня включно. Такий строк Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України встановило, аби Державна служба України у справах дітей встигла перевірити документи й провести виплату до завершення бюджетного року.

Водночас пропустити 11 грудня не означає втратити право на гроші. Звернутися по допомогу можна протягом двох років від дня, коли таке право виникло. Кінцевий термін стосується саме тих, хто хоче отримати кошти вже цього року.

Хто може подати заяву

За дітей віком до 18 років документи подають батьки, усиновлювачі, опікуни або інші уповноважені представники.

Діти віком від 14 років можуть звернутися самостійно.

Молоді люди від 18 до 23 років подають заяву самі.

На що можна витратити допомогу

Гроші призначені для адаптації дітей і молоді до життя на підконтрольній Україні території. Їх можна спрямувати на базові потреби, лікування, навчання, психологічну підтримку та облаштування безпечних умов проживання.

Про нову програму повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Перевірку документів і сам переказ коштів проводить Державна служба України у справах дітей.

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