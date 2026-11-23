Три найбільші мобільні оператори дають бюджетні тарифи з великим пакетом інтернету тим, хто переносить свій номер. Розбираємо ціни, умови та як вигідніше підключити.

Тарифи lifecell та Vodafone за 100 гривень в Україні уже підключили тисячі абонентів, а тепер оператори пропонують молоді ще вигідніші варіанти з безлімітним інтернетом. Найдешевший спосіб отримати безліміт - перенести свій номер до іншого оператора: ціна абонплати падає майже вдвічі.

Найдешевший повноцінний варіант підготував Vodafone. Тариф Device M коштує 100 гривень на місяць, але в ньому лише 10 ГБ інтернету. Щоб отримати безліміт у соцмережах, додають послугу Social PASS за 60 гривень.

Vodafone: безлімітні соцмережі від 160 гривень

Разом із Social PASS абонент за 160 гривень на місяць отримує 10 ГБ звичайного трафіку і безлімітний інтернет у TikTok, Instagram та Facebook. Якщо додати ще й Video PASS за 60 гривень, безліміт пошириться на YouTube, Netflix, MEGOGO та Spotify - загалом вийде 220 гривень.

Але є нюанси. Дзвінки в Device M коштують 1 гривню за хвилину, а сам тариф підключається лише на спеціальну SIM-карту. Ще один варіант у Vodafone - контрактний Flexx GO за 280 гривень: після 60 ГБ швидкість падає до 1,5 Мбіт/с, таку ціну дають при перенесенні номера.

lifecell: справжній безліміт за 270 гривень

У lifecell є тариф «Максі». Його звичайна ціна - 500 гривень за чотири тижні, але при перенесенні номера абонплата зменшується до 270 гривень. За ці гроші користувач отримує безлімітний інтернет, необмежені дзвінки всередині мережі і до 1500 хвилин на інші українські номери.

Після використання 50 ГБ швидкість знижується до 1 Мбіт/с, але сам трафік залишається безлімітним. Бонус: якщо подати заявку на перенесення номера до 15 грудня 2026 року, можна зафіксувати абонплату 270 гривень до кінця 2027 року за програмою «Стоп-ціна».

Київстар: 100 ГБ без обмеження швидкості

Київстар пропонує тариф «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт» за 390 гривень на місяць - теж лише тим, хто переходить від іншого оператора зі збереженням номера. У пакет входить безлімітний інтернет, необмежені дзвінки всередині мережі, 1000 хвилин на інші номери і домашній інтернет за наявності покриття.

Головна перевага - 100 ГБ мобільного інтернету без обмеження швидкості. Після використання цього обсягу швидкість знижується до 0,8 Мбіт/с. Спеціальні умови тарифу діятимуть до 31 грудня 2028 року.

Як не платити зайве при переході

Зверніть увагу: найбільші знижки оператори дають саме за перенесення номера від конкурента. Це безкоштовна послуга, яка зберігає ваш номер. Але порівнюйте не лише ціну - дивіться на обсяг інтернету до зниження швидкості і на вартість дзвінків.

Для тих, хто майже не телефонує, а лише сидить у соцмережах, найвигідніший варіант - Vodafone за 160 гривень. Якщо потрібен справжній безліміт без обмежень - lifecell «Максі» за 270 гривень. А найбільший пакет швидкісного інтернету з домашнім інтернетом у комплекті - у Київстар за 390 гривень.

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