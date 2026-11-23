Три крупнейших мобильных оператора дают бюджетные тарифы с большим пакетом интернета тем, кто переносит свой номер. Разбираем цены, условия и как выгоднее подключить.

Тарифы lifecell и Vodafone за 100 гривен в Украине уже подключили тысячи абонентов, а теперь операторы предлагают молодежи еще более выгодные варианты с безлимитным интернетом. Самый дешевый способ получить безлимит - перенести свой номер к другому оператору: цена абонплаты падает почти вдвое.

Самый дешевый полноценный вариант подготовил Vodafone. Тариф Device M стоит 100 гривен в месяц, но в нем лишь 10 ГБ интернета. Чтобы получить безлимит в соцсетях, добавляют услугу Social PASS за 60 гривен.

Vodafone: безлимитные соцсети от 160 гривен

Вместе с Social PASS абонент за 160 гривен в месяц получает 10 ГБ обычного трафика и безлимитный интернет в TikTok, Instagram и Facebook. Если добавить еще и Video PASS за 60 гривен, безлимит распространится на YouTube, Netflix, MEGOGO и Spotify - в целом выйдет 220 гривен.

Но есть нюансы. Звонки в Device M стоят 1 гривну за минуту, а сам тариф подключается только на специальную SIM-карту. Еще один вариант у Vodafone - контрактный Flexx GO за 280 гривен: после 60 ГБ скорость падает до 1,5 Мбит/с, такую цену дают при переносе номера.

lifecell: настоящий безлимит за 270 гривен

У lifecell есть тариф «Макси». Его обычная цена - 500 гривен за четыре недели, но при переносе номера абонплата уменьшается до 270 гривен. За эти деньги пользователь получает безлимитный интернет, безлимитные звонки внутри сети и до 1500 минут на другие украинские номера.

После использования 50 ГБ скорость снижается до 1 Мбит/с, но сам трафик остается безлимитным. Бонус: если подать заявку на перенос номера до 15 декабря 2026 года, можно зафиксировать абонплату 270 гривен до конца 2027 года по программе «Стоп-цена».

Киевстар: 100 ГБ без ограничения скорости

Киевстар предлагает тариф «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт» за 390 гривен в месяц - тоже только тем, кто переходит от другого оператора с сохранением номера. В пакет входит безлимитный интернет, безлимитные звонки внутри сети, 1000 минут на другие номера и домашний интернет при наличии покрытия.

Главное преимущество - 100 ГБ мобильного интернета без ограничения скорости. После использования этого объема скорость снижается до 0,8 Мбит/с. Специальные условия тарифа будут действовать до 31 декабря 2028 года.

Как не платить лишнее при переходе

Обратите внимание: наибольшие скидки операторы дают именно за перенос номера от конкурента. Это бесплатная услуга, которая сохраняет ваш номер. Но сравнивайте не только цену - смотрите на объем интернета до снижения скорости и на стоимость звонков.

Для тех, кто почти не звонит, а лишь сидит в соцсетях, самый выгодный вариант - Vodafone за 160 гривен. Если нужен настоящий безлимит без ограничений - lifecell «Макси» за 270 гривен. А самый большой пакет скоростного интернета с домашним интернетом в комплекте - у Киевстар за 390 гривен.

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