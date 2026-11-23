Після оновлення захисту застосунок «Резерв+» вимагає від частини користувачів змінити PIN-код: старі прості комбінації на кшталт 1111 і 1234 більше не приймають.

Мобілізація в Україні і правила військового обліку знову уточнюються: після оновлення захисту застосунок «Резерв+» може попросити частину користувачів змінити PIN-код. Стара комбінація просто не відповідає новим вимогам безпеки, які посилило Міністерство оборони.

Зміни стосуються саме авторизації. Система тепер відхиляє надто прості цифрові коди, які легко вгадати. Серед прикладів, які навели у Міноборони, - коди 1111 і 1234.

Якщо встановлений раніше PIN-код не проходить перевірку, доведеться придумати інший. Важливо: саме повідомлення про зміну коду не означає, що ваші військово-облікові дані анулювали або змінився статус відстрочки.

Крім вимог до PIN-коду, розробники покращили стабільність входу й прибрали затримки під час авторизації. Також у «Резерв+» з'явилася можливість заходити через застосунок «Дія» та електронний підпис «Дія.Підпис». Функцію вмикають поступово, тож у частини користувачів її поки може не бути.

Для входу через «Дію» треба активувати «Дія.Підпис» і підтвердити особу. Якщо цей спосіб ще недоступний, можна користуватися звичним входом через BankID. Відсутність нової функції не означає, що з обліковим записом щось не так.

Як змінити PIN-код

Якщо з'явилося повідомлення про необхідність замінити код, поставте нову комбінацію, яка відповідає вимогам застосунку. Зробити це можна в налаштуваннях «Резерв+»: оберіть пункт «Змінити код-пароль», введіть чинний код, а потім задайте новий.

Оновлення спрямоване лише на додатковий захист облікового запису. Воно не змінює порядок надання відстрочки чи правила військового обліку.

Раніше Politeka повідомляла, переселенцям спростили військовий облік: у ТЦК можна стати без довідки ВПО.

Також Politeka повідомляла, відстрочка від мобілізації для студентів: у Міносвіти розповіли, кого можуть позбавити права.

Як повідомляла Politeka, військовий облік у школі: у Міноборони пояснили, які документи потрібні учням.