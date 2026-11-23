Пенсіонерам, які перебувають на повному державному утриманні, виплачують лише 25% призначеної пенсії, а решта 75% іде на покриття вартості проживання в закладі.

Пенсійні виплати в Україні нараховуються за різними правилами, і частина пенсіонерів щомісяця отримує не повну призначену суму, а лише її чверть. Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області.

Йдеться про людей, які перебувають на повному державному утриманні та проживають у відповідному закладі. Таким пенсіонерам на руки виплачують 25% призначеної пенсії. Решта 75% спрямовується на покриття вартості проживання в закладі.

З якого місяця діє правило

Порядок нарахування застосовують з першого числа місяця, наступного за місяцем зарахування людини на повне державне утримання. Тобто скорочення виплати починається не одразу, а з початком наступного календарного місяця.

Якщо пенсія перевищує вартість утримання в закладі, людині доплачують різницю між цими сумами. Але мінімальна сума, яка завжди лишається на руках, становить 25% призначеної пенсії.

Кому платять повну суму

У правилах є виняток. Пенсії за особливі заслуги перед Україною, призначені за статтею 14 Закону №1767-III від 1 червня 2000 року, виплачують у повному обсязі. Навіть якщо пенсіонер перебуває на повному державному утриманні.

Що змінюється, якщо є утриманці

Якщо на утриманні пенсіонера перебувають непрацездатні члени сім'ї, призначену пенсію розподіляють між ними. Сам пенсіонер незмінно отримує 25%, а решту коштів спрямовують непрацездатним членам сім'ї, але не більше ніж 50% призначеної виплати.

Діти, які втратили годувальника

Для дітей, які перебувають на повному державному утриманні, діють окремі правила. Якщо це діти-сироти, Пенсійний фонд перераховує пенсію у зв'язку з втратою годувальника на їхні поточні рахунки в повному обсязі, без жодних вирахувань.

Інші діти, які перебувають на повному державному утриманні, отримують 50% призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

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