ФЛП на упрощенной системе платит единый социальный взнос даже без дохода. Рассказываем, сколько это стоит в 2026 году, кому разрешено не платить и что будет, если накопится долг.

Как взыскивают долги принудительно - от налогового требования до ареста счетов. ФЛП на упрощенной системе может получить такое требование из-за ЕСВ, даже если за весь год не заработал ни одной гривны.

Единый социальный взнос для предпринимателей на едином налоге не зависит от дохода. Платить его нужно даже тогда, когда бизнес на паузе, а деньги на счет вообще не поступают.

Минимальный размер ЕСВ в 2026 году привязан к минимальной зарплате. Как напоминают в Экономических новостях, при ставке 22% от минималки 8000 гривен взнос составляет 1760 гривен в месяц, или 21 120 гривен в год.

То есть даже ФЛП, который зарегистрировался и не провел ни одной операции, формально должен каждый месяц платить 1760 гривен. За год набегает сумма, которую многие воспринимают как «налог на пустоту», но налоговая считает ее обязательной.

Не платить ЕСВ «за себя» разрешено не всем. Освобождение могут получить:

пенсионеры по возрасту;

лица с инвалидностью;

ФЛП, которые одновременно работают по найму, если работодатель платит за них ЕСВ не меньше минимального;

мобилизованные и военнослужащие во время действия военного положения;

предприниматели на общей системе налогообложения, у которых нет чистого дохода.

Если взнос не платить, образуется недоимка. Налоговая направляет требование об уплате долга, а затем передает его исполнителям. Они могут арестовать банковские счета и взыскать деньги принудительно.

За несвоевременную уплату ЕСВ начисляют штраф 20% от суммы долга и пеню - 0,1% за каждый день просрочки. Долг, который игнорируют месяцами, обрастает дополнительными начислениями быстрее, чем кажется.

Как проверить долг и избежать штрафа

Состояние расчетов по ЕСВ видно в Электронном кабинете плательщика на сайте налоговой (cabinet.tax.gov.ua). Там же можно сформировать квитанцию на уплату долга.

Если вы относитесь к освобожденным категориям - пенсионер, имеете инвалидность или работаете по найму с полным ЕСВ от работодателя, - подайте заявление об освобождении от уплаты взноса. Это можно сделать через электронный кабинет или лично в налоговой. Тогда взнос не будут начислять и долг не возникнет.

Главное - не игнорировать требования ГНС. Реагируете вовремя и платите или оформляете освобождение - штрафов и ареста счетов можно избежать.

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