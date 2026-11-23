Зима в Украине будет с морозами, поэтому водителям напоминают простую истину: не заводите авто сразу, ведь в тёплом подкапотном пространстве может прятаться кошка.
Когда на улице минус, двигатель после поездки долго остаётся тёплым. Мелкие животные - кошки, а иногда и ежи или грызуны - забираются под капот, чтобы согреться, и там засыпают возле аккумулятора, на ремнях или в нишах кузова.
Если водитель сразу поворачивает ключ, животное не успевает выскочить. Вращающиеся ремни и вентилятор могут его покалечить или убить. Пострадать может и сам автомобиль: порванные провода, сломанные датчики или перебитые шланги нередко становятся следствием такого запуска.
Что сделать перед запуском
Спасение простое и занимает меньше минуты. Перед тем как завести авто, водителям советуют:
- несколько раз постучать по капоту ладонью;
- открыть капот и быстро осмотреть двигатель;
- посигналить, чтобы напугать животное и дать ему время выбежать;
- подождать 20-30 секунд после сигнала перед запуском.
Это особенно важно тем, кто паркует машину ночью возле домов, во дворах или в местах, где живут бездомные животные. В морозные дни кошка может забраться под капот даже за несколько часов до утра.
Кроме опасности для животных, резкий запуск двигателя в сильный мороз вредит и механизмам. Густому маслу нужно время, чтобы разойтись по системе, а замёрзшему аккумулятору - чтобы набрать обороты. Поэтому пауза после включения зажигания полезна в обоих случаях.
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