З настанням холодів водіям радять не заводити двигун одразу після ночі: у теплому підкапотному просторі часто ховаються коти та інші тварини, і запуск мотора може їх скалічити або навіть пошкодити автомобіль.

Зима в Україні буде з морозами, тож водіям нагадують просту істину: не заводьте авто одразу, бо в теплому підкапотному просторі може ховатися кіт.

Коли на вулиці мінус, двигун після поїздки довго лишається теплим. Дрібні тварини - коти, а часом і їжаки чи гризуни - залазять під капот, щоб зігрітися, і там засинають біля акумулятора, на ременях або в нішах кузова.

Якщо водій одразу повертає ключ, тварина не встигає вискочити. Обертові ремені й вентилятор можуть її скалічити або вбити. Постраждати може і сам автомобіль: порвані дроти, зламані датчики чи перебиті шланги нерідко стають наслідком такого запуску.

Що зробити перед запуском

Порятунок простий і займає менше хвилини. Перед тим як завести авто, водіям радять:

кілька разів постукати по капоту долонею;

відкрити капот і швидко оглянути двигун;

посигналити, щоб налякати тварину і дати їй час вибігти;

почекати 20-30 секунд після сигналу перед запуском.

Це особливо важливо тим, хто паркує машину вночі біля будинків, у дворах або в місцях, де мешкають безпритульні тварини. У морозні дні кіт може залізти під капот навіть за кілька годин до ранку.

Окрім небезпеки для тварин, різкий запуск двигуна в сильний мороз шкодить і механізмам. Густій оливі потрібен час, щоб розійтися по системі, а замерзлому акумулятору - щоб набрати оберти. Тож пауза після ввімкнення запалювання корисна в обох випадках.

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