Мужчину могут ошибочно объявить в розыск, даже если он обновил данные в приложении «Резерв+». Разбираемся, откуда берется статус розыска, как его проверить и какими способами снять ошибочную запись ТЦК.

Воинский учет в «Резерв+» иногда показывает некорректный статус - так, ТЦК может ошибочно объявить мужчину в розыск, даже если он вовремя обновил свои данные. Об этом пишут Экономические новости, и это не редкость: запись о розыске в реестре не означает, что человек действительно уклоняется от учета.

Статус "находится в розыске" в реестре "Оберег" - это сигнал, что территориальный центр комплектования передал данные человека в полицию для установления его местонахождения. Ошибочная запись может появиться из-за человеческого фактора, устаревших сведений или сбоя при передаче данных между базами.

Быстрее всего проверить свой статус можно в приложении «Резерв+». После авторизации с помощью BankID или «Дії» на главном экране видны данные о пребывании на воинском учете и текущий статус. Именно там появляется отметка о розыске, если ТЦК ее внесла.

Избавиться от ошибочной записи можно двумя путями: обновить данные онлайн или лично обратиться в ТЦК. В «Резерв+» обновление занимает несколько минут - нужно подтвердить номер телефона, электронную почту и адрес проживания. После этого статус розыска обычно исчезает в течение нескольких дней, поскольку система видит актуальную информацию.

Что делать, если розыск ошибочный: пошагово

Обновите военно-учетные данные в приложении «Резерв+», если они устарели или неполные. Если статус не исчез, лично обратитесь в ТЦК по месту пребывания на воинском учете. С собой возьмите паспорт, идентификационный код и военно-учетный документ. Когда устно решить вопрос не удается, подайте письменное заявление на имя руководителя ТЦК о снятии с розыска и приложите копии документов.

Что касается штрафов: за нарушение правил воинского учета в особый период предусмотрено от 17 000 до 25 500 гривен, а за повторное нарушение в течение года - от 25 500 до 34 000 гривен. Однако если розыск произошел из-за ошибки ТЦК, платить ничего не нужно, главное - доказать, что данные были обновлены вовремя.

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