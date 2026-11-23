Чоловіка можуть помилково оголосити в розшук, навіть якщо він оновив дані у застосунку «Резерв+». Розбираємося, звідки береться статус розшуку, як його перевірити і якими способами зняти хибний запис ТЦК.

Військовий облік у «Резерв+» іноді показує некоректний статус - так, ТЦК може помилково оголосити чоловіка в розшук, навіть якщо він вчасно оновив свої дані. Про це пишуть Економічні новини, і це не рідкість: запис про розшук у реєстрі не означає, що людина справді ухиляється від обліку.

Статус "перебуває у розшуку" в реєстрі "Оберіг" - це сигнал, що територіальний центр комплектування передав дані особи до поліції для встановлення її місцезнаходження. Хибний запис може з'явитися через людську помилку, застарілі відомості або збій під час передавання даних між базами.

Найшвидше перевірити свій статус можна в застосунку «Резерв+». Після авторизації за допомогою BankID або «Дії» на головному екрані видно дані про перебування на військовому обліку та поточний статус. Саме там з'являється позначка про розшук, якщо ТЦК її внесла.

Позбутися помилкового запису можна двома шляхами: оновити дані онлайн або особисто звернутися до ТЦК. У «Резерв+» оновлення займає кілька хвилин - треба підтвердити номер телефону, електронну пошту та адресу проживання. Після цього статус розшуку зазвичай зникає протягом кількох днів, оскільки система бачить актуальну інформацію.

Що робити, якщо розшук помилковий: покроково

Оновіть військово-облікові дані в застосунку «Резерв+», якщо вони застарілі або неповні. Якщо статус не зник, особисто зверніться до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку. Із собою візьміть паспорт, ідентифікаційний код і військово-обліковий документ. Коли усно питання вирішити не вдається, подайте письмову заяву на ім'я керівника ТЦК про зняття з розшуку і додайте копії документів.

Щодо штрафів: за порушення правил військового обліку в особливий період передбачено від 17 000 до 25 500 гривень, а за повторне порушення протягом року - від 25 500 до 34 000 гривень. Проте якщо розшук стався через помилку ТЦК, платити нічого не потрібно, головне - довести, що дані були оновлені вчасно.

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