Роботодавець не зобов'язаний платити мобілізованому працівнику, навіть якщо той під час служби отримав статус учасника бойових дій (УБД). За працівником зберігаються місце роботи і посада, але не середній заробіток.

Виплати військовим в Україні влаштовані так, що роботодавець не зобов'язаний платити мобілізованому працівнику, навіть якщо той під час служби отримав статус учасника бойових дій (УБД). УБД дає людині пільги від держави, але не створює для роботодавця обов'язку виплачувати зарплату за час служби.

Ключове правило прописане у статті 119 Кодексу законів про працю (КЗпП). Після змін, які набули чинності в липні 2022 року, за мобілізованими працівниками зберігаються місце роботи й посада, але не середній заробіток. Тобто трудові відносини не перериваються, а от гроші за цей період роботодавець не нараховує.

Середній заробіток зберігається лише за окремими категоріями. Йдеться про працівників, призваних на строкову військову службу, тих, хто прийнятий на службу за контрактом, а також офіцерів і резервістів, призваних в особливий період. Для них роботодавець і далі має зберігати місце роботи, посаду і середню зарплату.

Статус УБД на цю схему не впливає. Він дає військовослужбовцю право на пільги від держави: знижку 75% на оплату комунальних послуг у межах норм, безкоштовний проїзд, щорічну відпустку у зручний час та інші гарантії за законом «Про статус ветеранів війни». Але жодна з цих пільг не покладається на роботодавця.

Що має зробити роботодавець

Роботодавець, попри відсутність виплат, не може просто забути про мобілізованого. Він зобов'язаний видати наказ про увільнення від роботи, зберегти робоче місце й посаду, а час військової служби зарахувати до стажу, що дає право на щорічну відпустку. Коли працівник повернеться, його мають поновити на тій самій посаді.

Гроші під час служби мобілізованому виплачує держава через Міністерство оборони. Це грошове забезпечення, тому подвійної виплати від роботодавця й держави не передбачено. Навіть набуття УБД цього правила не скасовує, пояснюють у виданні The Page.

Що робити працівнику

Якщо після повернення зі служби виникли питання щодо поновлення на роботі, варто звернутися до роботодавця з письмовою заявою. За відмови поновити на посаді працівник може звернутися до Державної служби з питань праці або до суду. Підтверджувальні документи - військовий квиток, довідка про проходження служби та, за наявності, посвідчення УБД.

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