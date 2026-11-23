Українці можуть оформити житлову субсидію, навіть якщо хтось із членів їхньої сім'ї перебуває за кордоном. Але тривалість відсутності людини впливає на розрахунок допомоги та склад домогосподарства.

Субсидію на комунальні послуги в Україні можна оформити навіть тоді, коли хтось із членів сім'ї перебуває за кордоном. Головне - врахувати, скільки часу людина провела за межами країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Правило 60 днів: кого виключають із розрахунку

У Пенсійному фонді пояснюють: якщо один із членів домогосподарства на момент звернення по субсидію перебуває за межами країни понад 60 днів, його не включають до складу домогосподарства під час розрахунку виплати.

На практиці це означає, що на таку людину не нараховують соціальні норми житла та споживання комунальних послуг. Доходи виїжджої особи теж не враховують, коли фонд визначає розмір субсидії.

Водночас інші члени сім'ї, які фактично проживають в Україні, можуть отримувати державну допомогу. Передумова - дотримання встановлених вимог до доходів і складу домогосподарства.

Виїзд після призначення субсидії: про що треба попередити фонд

Якщо людина виїхала за кордон уже після призначення субсидії і сукупно пробула там понад 60 днів, одержувач допомоги має повідомити про це Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів.

Якщо цього не зробити, виплату можуть припинити. Надміру отримані кошти у випадках, передбачених законодавством, доведеться повернути.

Як оформити субсидію з членом сім'ї за кордоном

Для оформлення субсидії подають заяву та декларацію. У декларації вказують дані про члена сім'ї, який перебуває за кордоном, зокрема дату його виїзду.

Отже, виїзд одного з родичів не позбавляє всю сім'ю права на субсидію. Ключове - вчасно інформувати ПФУ про обставини, які впливають на призначення та розрахунок допомоги.

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