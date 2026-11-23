Украинцы могут оформить жилищную субсидию, даже если кто-то из членов их семьи находится за границей. Но продолжительность отсутствия человека влияет на расчет помощи и состав домохозяйства.

Субсидию на коммунальные услуги в Украине можно оформить даже тогда, когда кто-то из членов семьи находится за границей. Главное - учесть, сколько времени человек провел за пределами страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Правило 60 дней: кого исключают из расчета

В Пенсионном фонде объясняют: если один из членов домохозяйства на момент обращения за субсидией находится за пределами страны более 60 дней, его не включают в состав домохозяйства при расчете выплаты.

На практике это означает, что на такого человека не начисляют социальные нормы жилья и потребления коммунальных услуг. Доходы уехавшего человека тоже не учитывают, когда фонд определяет размер субсидии.

В то же время другие члены семьи, фактически проживающие в Украине, могут получать государственную помощь. Условие - соблюдение установленных требований к доходам и составу домохозяйства.

Выезд после назначения субсидии: о чем нужно предупредить фонд

Если человек выехал за границу уже после назначения субсидии и суммарно пробыл там более 60 дней, получатель помощи должен сообщить об этом в Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней.

Если этого не сделать, выплату могут прекратить. Излишне полученные средства в случаях, предусмотренных законодательством, придется вернуть.

Как оформить субсидию с членом семьи за границей

Для оформления субсидии подают заявление и декларацию. В декларации указывают данные о члене семьи, который находится за границей, в том числе дату его выезда.

Итак, выезд одного из родственников не лишает всю семью права на субсидию. Ключевое - вовремя информировать ПФУ об обстоятельствах, влияющих на назначение и расчет помощи.

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