Державна програма субсидій на оренду житла для переселенців майже не працює: за дев'ять місяців 2026 року схвалили лише 26 договорів, а з передбачених 482 млн грн використали 1,9 млн.

Оренда житла в Україні дорожчає, а державна програма субсидій на оренду для переселенців майже не працює. Підтримку сьогодні отримують лише 208 внутрішньо переміщених людей.

Програму запустили ще в січні 2025 року. Вона передбачає часткову компенсацію вартості оренди переселенцям, у яких витрати на житло перевищують 20% сукупного доходу родини.

Розмір допомоги розраховують індивідуально: враховують доходи домогосподарства, кількість членів сім'ї та ціну оренди в конкретному регіоні. У середньому виплата становить близько 5 500 гривень на місяць.

Цифри, які навів народний депутат Павло Фролов, показують масштаб проблеми. За дев'ять місяців 2026 року схвалили лише 26 договорів оренди. У держбюджеті на програму заклали 482 млн гривень, а використали тільки 1,9 млн.

Чому переселенці не можуть отримати субсидію

Головна перешкода - небажання власників квартир і будинків офіційно оформлювати оренду. Щоб отримати субсидію, переселенець має укласти з орендодавцем договір найму житла. Без цього документа допомогу не призначать.

Власники нерухомості часто не погоджуються на офіційні відносини, бо доведеться декларувати доходи й платити податки. Програма передбачає компенсацію орендодавцям частини податкового навантаження, але цього стимулу виявилося замало.

Масштаб проблеми підтверджують і дані Міжнародної організації з міграції. За оцінками, які наводить депутат, 62% переселенців живуть в орендованому житлі. З них 53% витрачають на оренду понад 30% своїх доходів.

Що пропонують змінити

Щоб заохотити власників укладати офіційні договори з переселенцями, Фролов зареєстрував законопроєкт №15031-2. Документ подали до Верховної Ради 4 березня 2026 року.

Він пропонує повністю звільнити від оподаткування власників, які здають житло внутрішньо переміщеним людям і певним категоріям ветеранів війни. Станом на листопад 2026 року законопроєкт ще на опрацюванні в комітеті.

Як оформити субсидію на оренду житла

Щоб скористатися програмою, переселенцю потрібні:

укладений договір найму житла з орендодавцем;

довідка про взяття на облік як ВПО;

документи про доходи всіх членів родини.

Заяву можна подати через Пенсійний фонд України або ЦНАП. Субсидію призначають індивідуально, виходячи з доходів сім'ї та вартості оренди в регіоні.

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