Государственная программа субсидий на аренду жилья для переселенцев почти не работает: за девять месяцев 2026 года одобрили лишь 26 договоров, а из предусмотренных 482 млн грн использовали 1,9 млн.

Аренда жилья в Украине дорожает, а государственная программа субсидий на аренду для переселенцев почти не работает. Поддержку сегодня получают лишь 208 внутренне перемещенных людей.

Программу запустили еще в январе 2025 года. Она предусматривает частичную компенсацию стоимости аренды переселенцам, у которых расходы на жилье превышают 20% совокупного дохода семьи.

Размер помощи рассчитывают индивидуально: учитывают доходы домохозяйства, количество членов семьи и цену аренды в конкретном регионе. В среднем выплата составляет около 5 500 гривен в месяц.

Цифры, которые привел народный депутат Павел Фролов, показывают масштаб проблемы. За девять месяцев 2026 года одобрили лишь 26 договоров аренды. В госбюджете на программу заложили 482 млн гривен, а использовали только 1,9 млн.

Почему переселенцы не могут получить субсидию

Главное препятствие - нежелание владельцев квартир и домов официально оформлять аренду. Чтобы получить субсидию, переселенец должен заключить с арендодателем договор найма жилья. Без этого документа помощь не назначат.

Владельцы недвижимости часто не соглашаются на официальные отношения, ведь придется декларировать доходы и платить налоги. Программа предусматривает компенсацию арендодателям части налоговой нагрузки, но этого стимула оказалось мало.

Масштаб проблемы подтверждают и данные Международной организации по миграции. По оценкам, которые приводит депутат, 62% переселенцев живут в арендованном жилье. Из них 53% тратят на аренду более 30% своих доходов.

Что предлагают изменить

Чтобы поощрить владельцев заключать официальные договоры с переселенцами, Фролов зарегистрировал законопроект №15031-2. Документ подали в Верховную Раду 4 марта 2026 года.

Он предлагает полностью освободить от налогообложения владельцев, которые сдают жилье внутренне перемещенным людям и определенным категориям ветеранов войны. По состоянию на ноябрь 2026 года законопроект еще на обработке в комитете.

Как оформить субсидию на аренду жилья

Чтобы воспользоваться программой, переселенцу нужны:

заключенный договор найма жилья с арендодателем;

справка о постановке на учет как ВПЛ;

документы о доходах всех членов семьи.

Заявление можно подать через Пенсионный фонд Украины или ЦНАП. Субсидию назначают индивидуально, исходя из доходов семьи и стоимости аренды в регионе.

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