Зимняя погода придет в Украину еще до конца ноября: сначала снегопады, затем антициклон с круглосуточными морозами. Синоптики предупредили о двух волнах осадков и снежном слое до 8 сантиметров.

Погода в Украине резко меняется уже в эти дни - синоптики предупредили о приходе по-настоящему зимней погоды. Конец ноября в этом году будет холоднее климатической нормы: сначала с севера и северо-запада придут снегопады, а за ними - антициклон с круглосуточными минусовыми температурами.

Зимняя погода идет в Украину из Европы. Холодный фронт постепенно будет двигаться из северных районов на юг, а в конце ноября снежная погода может охватить Украину, Чехию и Словакию.

Причиной изменений станет перестройка атмосферной циркуляции над северной и центральной частями Европы. С севера будут поступать холодные воздушные массы, а циклоны будут способствовать распространению осадков на значительную территорию континента.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на европейские погодные сайты, первые зимние осадки в Украине ожидаются уже 23-24 ноября. Наибольшая вероятность снега прогнозируется для северо-западных областей.

Из-за относительно высокой температуры воздуха значительная часть снега будет таять вскоре после выпадения. Однако местами возможно формирование снежного слоя толщиной до 8 сантиметров, а в предгорьях и самих Карпатах его может быть больше.

Вторая волна снегопадов - 26-27 ноября

В конце месяца погодная ситуация снова может осложниться. Ориентировочно 26-27 ноября до Европы может добраться очередной атмосферный фронт, связанный с формированием генуэзского циклона над южной частью континента.

Его влияние прежде всего ощутят южные европейские страны, где ожидаются осадки, в частности в виде снега. При определенном развитии погодных процессов их интенсивность может быть значительной. Не исключено, что к 28 ноября зона зимних осадков распространится и на часть украинской территории.

Когда ударят морозы

После прохождения циклонов в ряде европейских регионов может сформироваться более устойчивый снежный покров. Кроме того, в конце ноября прогнозируется усиление антициклона, который будет способствовать поступлению еще более холодного воздуха и установлению морозной погоды, в том числе и на территории Украины.

Синоптики предупреждают водителей: изменение погоды может создать дополнительные трудности на дорогах. В некоторых местностях снег способен быстро накапливаться на дорожном покрытии, повышая риск осложнения движения. Коммунальным службам, вероятно, придется усилить работу снегоуборочной техники и машин, обрабатывающих дороги противогололедными материалами.

Метеорологи также фиксируют неожиданно ранний распад полярного вихря над Арктикой, из-за чего в Северное полушарие в этом году зима может прийти значительно раньше, чем обычно.

В то же время синоптическая ситуация остается изменчивой. Поэтому даты появления снега, его интенсивность и территория распространения осадков еще могут измениться, а прогнозы на последние дни ноября пока носят предварительный характер.

Ранее Politeka сообщала, мороз до -8° и снег в Карпатах ждут украинцев уже в эти выходные.

Также Politeka сообщала, настоящая зима в Украине приближается: синоптики предупредили, когда ударят морозы и начнутся снегопады.