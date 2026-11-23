Зимова погода прийде в Україну ще до кінця листопада: спершу снігопади, потім антициклон із цілодобовими морозами. Синоптики попередили про дві хвилі опадів і сніговий шар до 8 сантиметрів.

Погода в Україні різко змінюється вже цими днями - синоптики попередили про прихід по-справжньому зимової погоди. Кінець листопада цього року буде холоднішим за кліматичну норму: спершу з півночі та північного заходу прийдуть снігопади, а за ними - антициклон із цілодобовими мінусовими температурами.

Зимова погода йде в Україну з Європи. Холодний фронт поступово рухатиметься з північних районів на південь, а наприкінці листопада снігова погода може охопити Україну, Чехію та Словаччину.

Причиною змін стане перебудова атмосферної циркуляції над північною та центральною частинами Європи. З півночі надходитимуть холодні повітряні маси, а циклони сприятимуть поширенню опадів на значну територію континенту.

Як повідомляє УНІАН із посиланням на європейські погодні сайти, перші зимові опади в Україні очікуються вже 23-24 листопада. Найбільша ймовірність снігу прогнозується для північно-західних областей.

Через відносно високу температуру повітря значна частина снігу танутиме невдовзі після випадання. Однак місцями можливе формування снігового шару завтовшки до 8 сантиметрів, а в передгір'ях і самих Карпатах його може бути більше.

Друга хвиля снігопадів - 26-27 листопада

Наприкінці місяця погодна ситуація знову може ускладнитися. Орієнтовно 26-27 листопада до Європи дістанеться черговий атмосферний фронт, пов'язаний із формуванням генуезького циклону над південною частиною континенту.

Його вплив насамперед відчують південні європейські країни, де очікуються опади, зокрема у вигляді снігу. За певного розвитку погодних процесів їхня інтенсивність може бути значною. Не виключено, що до 28 листопада зона зимових опадів пошириться і на частину української території.

Коли вдарять морози

Після проходження циклонів у низці європейських регіонів може сформуватися стійкіший сніговий покрив. Крім того, наприкінці листопада прогнозують посилення антициклону, який сприятиме надходженню ще холоднішого повітря і встановленню морозної погоди, зокрема й на території України.

Синоптики застерігають водіїв: зміна погоди може створити додаткові труднощі на дорогах. У деяких місцевостях сніг здатний швидко накопичуватися на дорожньому покритті, підвищуючи ризик ускладнення руху. Комунальним службам, імовірно, доведеться посилити роботу снігоприбиральної техніки та машин, які обробляють дороги протиожеледними матеріалами.

Метеорологи також фіксують несподівано ранній розпад полярного вихору над Арктикою, через що в Північну півкулю цього року зима може прийти значно раніше, ніж зазвичай.

Водночас синоптична ситуація лишається мінливою. Тож дати появи снігу, його інтенсивність і територія поширення опадів ще можуть змінитися, а прогнози на останні дні листопада поки мають попередній характер.

Раніше Politeka повідомляла, мороз до -8° і значний сніг у Карпатах чекають українців уже цими вихідними.

Також Politeka повідомляла, справжня зима в Україні наближається: синоптики попередили, коли вдарять морози та почнуться снігопади.