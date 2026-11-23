«Укрпочта» вводит дополнительные льготы для ветеранов и участников боевых действий. Посылки в шесть прифронтовых областей и из них можно будет отправить за 1 гривну.

Новые льготы для ветеранов вводит «Укрпочта». Посылки в прифронтовые области и из них теперь можно отправить за 1 гривну. Об этом 20 ноября сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает UA.NEWS.

Льготы будут действовать в рамках программы «Защита+». Она позволяет ветеранам и ветеранкам получать скидки на услуги и покупки, в частности на более дешевую доставку посылок по Украине и за границу.

Какие скидки получат ветераны в Укрпочте

Для ветеранов и участников боевых действий предусмотрено несколько видов льгот. Скидка на отправку посылок по Украине составляет 25%, ежемесячно можно воспользоваться тремя промокодами.

Международные отправления также дешевле на 25%, для них доступны три промокода в месяц. Отдельно действует льготный тариф на посылки в прифронтовые области или из них - всего 1 гривна.

Тариф в 1 гривну действует для отправлений по услуге «Приоритетный», если оформить их онлайн. Если оформлять посылку непосредственно в отделении, стоимость составит 6 гривен.

Льготный тариф распространяется на отправления в шесть прифронтовых областей и из них: Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Днепропетровскую.

Кроме того, в онлайн-аптеке «Укрпочта.Аптека» ветераны могут покупать лекарства и товары для здоровья со скидкой 35%. Воспользоваться ею можно при онлайн-покупках, но не более трех раз в месяц.

Как оформить льготу

Чтобы воспользоваться скидками, нужен доступ к приложению «Защита+». Оформление состоит из нескольких шагов:

авторизоваться в приложении «Защита+»;

сгенерировать специальный штрихкод;

показать его оператору в отделении «Укрпочты».

После этого сотрудник почты применит соответствующую льготу при оформлении услуги.

Почему Укрпочта меняет режим работы отделений

Работа почтовой сети в Украине остается сложной из-за войны, особенно в прифронтовых районах. С начала полномасштабного вторжения до 1 июля 2026 года по соображениям безопасности прекратили работу или изменили режим обслуживания 1070 почтовых объектов.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркивает, что безопасность может быть объективной причиной таких решений. Однако важно позаботиться о людях, которые после закрытия или изменения режима работы отделения могут лишиться доступа к почтовым услугам.

Ранее Politeka сообщала, какие транспортные льготы гарантирует закон ветеранам.

Также Politeka сообщала, кому не могут отказать в льготах на проезд.