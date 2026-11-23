Прописка не дає людині права власності на квартиру, але й власник не має права просто змінити замки чи винести чужі речі, щоб виселити зареєстрованого мешканця.

Соціальне житло для ВПО в Україні дозволяє родинам отримати квартиру дешевше за ринкову ціну, однак у звичайних помешканнях часто трапляється інша проблема: прописана людина відмовляється з'їжджати. Головне, що має знати власник, - сама прописка не робить людину співвласником квартири.

Водночас виселити зареєстрованого мешканця «своїми силами» заборонено. Для примусового виселення потрібні законні підстави та рішення суду. Закон розмежовує право власності на нерухомість і право користування нею: реєстрація місця проживання не є самостійною підставою ні для набуття права на житло, ні для його втрати.

Питання регулюють Цивільний кодекс України та Закон «Про основні засади житлової політики», який набув чинності в лютому 2026 року. Суд під час розгляду спору мусить з'ясувати, на яких підставах людина вселилась у квартиру та чи має вона законне право нею користуватися.

Хто може користуватися житлом без права власності

Тут важливі сімейні обставини. За статтею 405 Цивільного кодексу члени сім'ї власника, які проживають разом із ним, мають право користуватися квартирою. Однак це право можна втратити, якщо член сім'ї без поважних причин не проживає в помешканні понад один рік і якщо інше не передбачено договором чи законом.

Але навіть тоді власник не може самостійно вирішити питання примусового виселення. Стаття 47 Конституції України гарантує: ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Як законно виселити прописану особу

Якщо мешканець не погоджується добровільно покинути квартиру, власнику залишається звертатися до суду. Залежно від обставин можна вимагати визнання людини такою, що втратила право користування житлом, усунення перешкод у користуванні власністю або безпосередньо виселення.

Суд враховує не лише право власника розпоряджатися нерухомістю, а й житлові права того, кого хочуть виселити: обставини вселення, тривалість проживання, наявність іншого житла, родинні зв'язки та інші обставини справи.

Верховний Суд у вересні 2026 року окремо наголосив, що виселення допустиме добровільно або в судовому порядку. У розглянутій справі новий власник квартири замінив замки й позбавив доступу до житла жінку, яка законно проживала там як член сім'ї попередньої власниці. Суд визнав такі дії неправомірними.

Тому міняти замки, виносити особисті речі мешканця чи іншим способом позбавляти його доступу до квартири без добровільної згоди або рішення суду не можна.

Що робити власнику: покроково

Спробуйте домовитися добровільно та зафіксуйте відмову з'їжджати письмово або в повідомленні.

Зберіть докази: документ про право власності, довідку про реєстрацію, докази того, що особа не проживає в квартирі понад рік (якщо це так).

Подайте позов до суду за місцем розташування квартири з вимогою визнати особу такою, що втратила право користування, або виселити її.

Після рішення суду на вашу користь виселення виконують державні виконавці, а не сам власник.

Сама прописка не гарантує людині довічного права жити у квартирі. Однак і право власності не дозволяє виселяти зареєстрованих мешканців у будь-який спосіб: для примусового виселення потрібні законні підстави і судова процедура.

Раніше Politeka повідомляла, продаж квартири з орендарем: чи може новий власник виселити мешканця в Україні.

Також Politeka повідомляла, квартири подорожчають: що буде з цінами на житло у 2027 році.