Прописка не даёт человеку права собственности на квартиру, но и владелец не вправе просто сменить замки или вынести чужие вещи, чтобы выселить зарегистрированного жильца.

Социальное жилье для ВПЛ в Украине позволяет семьям получить квартиру дешевле рыночной цены, однако в обычных квартирах часто возникает другая проблема: прописанный человек отказывается съезжать. Главное, что должен знать владелец, - сама прописка не делает человека совладельцем квартиры.

В то же время выселить зарегистрированного жильца «своими силами» запрещено. Для принудительного выселения нужны законные основания и решение суда. Закон разграничивает право собственности на недвижимость и право пользования ею: регистрация места жительства не является самостоятельным основанием ни для приобретения права на жилье, ни для его утраты.

Вопрос регулируют Гражданский кодекс Украины и Закон «Об основных принципах жилищной политики», который вступил в силу в феврале 2026 года. Суд при рассмотрении спора должен выяснить, на каких основаниях человек вселился в квартиру и имеет ли он законное право пользоваться ею.

Кто может пользоваться жильем без права собственности

Здесь важны семейные обстоятельства. Согласно статье 405 Гражданского кодекса члены семьи владельца, проживающие вместе с ним, имеют право пользоваться квартирой. Однако это право можно утратить, если член семьи без уважительных причин не проживает в помещении более одного года и если иное не предусмотрено договором или законом.

Но даже тогда владелец не может самостоятельно решить вопрос принудительного выселения. Статья 47 Конституции Украины гарантирует: никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда.

Как законно выселить прописанного человека

Если жилец не соглашается добровольно покинуть квартиру, владельцу остается обращаться в суд. В зависимости от обстоятельств можно требовать признания человека утратившим право пользования жильем, устранения препятствий в пользовании собственностью или непосредственно выселения.

Суд учитывает не только право владельца распоряжаться недвижимостью, но и жилищные права того, кого хотят выселить: обстоятельства вселения, продолжительность проживания, наличие другого жилья, родственные связи и другие обстоятельства дела.

Верховный Суд в сентябре 2026 года отдельно подчеркнул, что выселение допустимо добровольно или в судебном порядке. В рассмотренном деле новый владелец квартиры заменил замки и лишил доступа к жилью женщину, которая законно проживала там как член семьи предыдущей владелицы. Суд признал такие действия неправомерными.

Поэтому менять замки, выносить личные вещи жильца или иным способом лишать его доступа к квартире без добровольного согласия или решения суда нельзя.

Что делать владельцу: пошагово

Попробуйте договориться добровольно и зафиксируйте отказ съезжать письменно или в сообщении.

Соберите доказательства: документ о праве собственности, справку о регистрации, доказательства того, что человек не проживает в квартире более года (если это так).

Подайте иск в суд по месту нахождения квартиры с требованием признать человека утратившим право пользования или выселить его.

После решения суда в вашу пользу выселение выполняют государственные исполнители, а не сам владелец.

Сама прописка не гарантирует человеку пожизненного права жить в квартире. Однако и право собственности не позволяет выселять зарегистрированных жильцов любым способом: для принудительного выселения нужны законные основания и судебная процедура.

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