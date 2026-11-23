Работодатель не обязан платить мобилизованному работнику, даже если тот во время службы получил статус участника боевых действий (УБД). За работником сохраняются место работы и должность, но не средний заработок.

Выплаты военным в Украине устроены так, что работодатель не обязан платить мобилизованному работнику, даже если тот во время службы получил статус участника боевых действий (УБД). УБД даёт человеку льготы от государства, но не создаёт для работодателя обязанности выплачивать зарплату за время службы.

Ключевое правило прописано в статье 119 Кодекса законов о труде (КЗоТ). После изменений, вступивших в силу в июле 2022 года, за мобилизованными работниками сохраняются место работы и должность, но не средний заработок. То есть трудовые отношения не прерываются, но деньги за этот период работодатель не начисляет.

Средний заработок сохраняется только за отдельными категориями. Речь о работниках, призванных на срочную военную службу, принятых на службу по контракту, а также об офицерах и резервистах, призванных в особый период. Для них работодатель по-прежнему должен сохранять место работы, должность и среднюю зарплату.

Статус УБД на эту схему не влияет. Он даёт военнослужащему право на льготы от государства: скидку 75% на оплату коммунальных услуг в пределах норм, бесплатный проезд, ежегодный отпуск в удобное время и другие гарантии по закону «О статусе ветеранов войны». Но ни одна из этих льгот не ложится на работодателя.

Что должен сделать работодатель

Работодатель, несмотря на отсутствие выплат, не может просто забыть о мобилизованном. Он обязан издать приказ об освобождении от работы, сохранить рабочее место и должность, а время военной службы зачислить в стаж, дающий право на ежегодный отпуск. Когда работник вернётся, его должны восстановить на той же должности.

Деньги во время службы мобилизованному выплачивает государство через Министерство обороны. Это денежное обеспечение, поэтому двойной выплаты от работодателя и государства не предусмотрено. Даже получение УБД это правило не отменяет, объясняют в издании The Page.

Что делать работнику

Если после возвращения со службы возникли вопросы о восстановлении на работе, стоит обратиться к работодателю с письменным заявлением. При отказе восстановить на должности работник может обратиться в Государственную службу по вопросам труда или в суд. Подтверждающие документы - военный билет, справка о прохождении службы и, при наличии, удостоверение УБД.

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