На дорогах США можно увидеть необычный знак с поднятым большим пальцем, перечёркнутым знаком запрета. Это официальный знак R9-4, и он запрещает голосовать на обочине - то есть ловить попутный транспорт.

Штрафы для водителей в Украине - тема, в которой легко запутаться. А на дорогах США встречается знак, который одинаково озадачивает и водителей, и пешеходов: поднятый вверх большой палец, перечёркнутый красной диагональю. Это официальный знак R9-4, и он запрещает голосовать на обочине.

Что означает знак с перечёркнутым пальцем

Поднятый большой палец - это международный жест, которым путешественники просят водителя остановиться и подвезти. Если жест перечёркнут, то на этом участке дороги "ловить" машину нельзя.

Знак R9-4 - это часть американского стандарта MUTCD, который определяет, как должны выглядеть все дорожные знаки, разметка и светофоры в США. Его ставят там, где остановка транспорта или пешеход на проезжей части опасны: на скоростных магистралях, съездах, мостах и в тоннелях.

Зачем вообще нужен такой знак

Дело не только в формальных правилах. Человек, стоящий на узкой обочине скоростной трассы или внезапно выходящий на полосу, чтобы остановить машину, может спровоцировать аварию. Водитель, резко тормозящий в запрещённом месте, подставляет и себя, и тех, кто едет сзади.

Есть ли похожий знак в Украине

В украинских Правилах дорожного движения отдельного знака с перечёркнутым пальцем нет. Но похожие ограничения действуют и у нас. Пешеходу запрещено выходить на проезжую часть без необходимости, внезапно выбегать на дорогу или задерживаться на ней без нужды.

Кроме того, на автомагистралях пешеходам находиться вообще нельзя. А водителям Правила запрещают останавливаться на мостах, эстакадах, в тоннелях и на пешеходных переходах.

Что делать водителю

Самый простой совет - не останавливаться там, где остановка запрещена, даже если кто-то на обочине просит подвезти. Подбирать попутчиков стоит только там, где это разрешено и безопасно. Так вы защитите себя от штрафа, а других - от лишнего риска.

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