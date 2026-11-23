Дороже всего снимать однокомнатную квартиру в Ужгороде - 31 500 грн в месяц, а в Черновцах аренда съедает 120% медианной зарплаты. Выгоднее всего переезжать в Ровно и Черкассы, где жилье забирает чуть больше половины дохода.

Цены на аренду жилья в Украине заметно отличаются от города к городу. Маркетплейс DIM.RIA вместе с платформой robota.ua сравнили стоимость однокомнатных квартир, количество вакансий и уровень зарплат в десяти украинских городах, чтобы выяснить, куда переезд обойдется дешевле всего.

Где аренда дороже всего

Самый высокий ценник зафиксировали в Ужгороде. Медианная стоимость однокомнатной квартиры там достигает 31 500 грн в месяц. Немного дешевле в других западных областных центрах: в Черновцах аренда стоит около 27 000 грн, в Ивано-Франковске - 25 000 грн. Во Львове медианная цена достигает 22 500 грн, а в Виннице - 22 000 грн.

Высокая стоимость жилья не всегда компенсируется доходами. В Черновцах оплата однокомнатной квартиры равна 120% медианной зарплаты, а в Ужгороде - 105%. То есть среднего заработка там не хватает даже на саму аренду, не говоря уже о коммуналке и еде.

Где дешевле жить и легче найти работу

Доступнее ситуация в Ровно, Черкассах и Хмельницком. Здесь на аренду жилья приходится соответственно 53%, 54% и 65% медианной зарплаты. Однокомнатные квартиры в этих городах стоят от 13 000 до 16 000 грн в месяц.

С работой тоже не везде одинаково. Больше всего вакансий предлагают работодатели Львова - 6 211. Далее идут Винница с 2 352 предложениями, Черкассы - 1 858, Черновцы - 1 770 и Хмельницкий - 1 661. Меньше всего возможностей в Ужгороде - всего 776 вакансий.

Зарплата тоже зависит от сферы. Медианная зарплата логистов во Львове составляет 32 500 грн, а в Виннице и Черкассах - по 30 000 грн. В Ужгороде самые высокие доходы в производственной и инженерной сферах - 39 100 грн, но вакансий по этим направлениям лишь 155.

На что обратить внимание в договоре аренды

Перед подписанием договора стоит заранее договориться о ключевых условиях. Обязательно зафиксируйте, кто платит коммунальные услуги, размер задатка или гарантийного депозита, срок аренды и возможность повышения цены. Отдельно пропишите, кто отвечает за мелкий ремонт и в каком состоянии вещи в квартире, чтобы после выезда не было споров.

Также проверьте, имеет ли владелец право сдавать жилье, и заключайте договор письменно, а не на словах. Это защитит от внезапного повышения цены или выселения без предупреждения.

Небольшие города как альтернатива

Кроме областных центров, стоит присмотреться к населенным пунктам возле Львова, Тернополя, Винницы или Луцка. Жилье там дешевле, но вакансий меньше и зарплаты ниже. Такой вариант особенно выгоден для тех, кто работает удаленно: тогда место проживания можно выбирать только по цене жилья, быту и безопасности.

Еще один вариант - сезонная занятость в туристических регионах. В пик сезона там растет спрос на работников гостиниц, заведений питания и сферы обслуживания.

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