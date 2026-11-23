В сети детских пространств «Твій» психологическую и социальную поддержку уже получили более 6 800 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Все услуги бесплатные, а до конца 2027 года сеть расширится до 40 пространств в 12 областях.

Бесплатную психологическую помощь детям во время войны оказывают в сети пространств «Твій», которую создали при поддержке программы ОБСЕ для Украины. Сегодня сеть объединяет 21 локацию в шести областях, а до конца 2027 года должна расшириться до 40 пространств в 12 областях.

Как сообщает Ukrmedia.news со ссылкой на пресс-релиз проекта, пространства «Твій» работают в библиотеках, домах культуры и центрах социальных услуг. В каждом из них есть психолог и социальный работник, которые помогают детям и их семьям преодолевать последствия войны.

Почему сеть появилась именно сейчас

Программу инициировала Национальная социальная сервисная служба Украины еще в 2023 году. Сначала 350 психологов и социальных работников прошли специальное обучение для работы с детьми, которые пережили травматический опыт.

В апреле 2025 года первые пространства открылись в Виннице и Погребище. Позже сеть охватила Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области.

Как пространство помогает ребенку

Куратор проекта Надежда Остапчук объясняет: безопасность возникает не от правил на стене, а от взрослого, который рядом, внимательный и не спешит. Ребенок может присоединиться к игре или просто побыть рядом, не боясь осуждения за собственные эмоции.

Особое место занимает творчество: рисование, лепка, игры и сказки помогают детям выражать переживания, о которых им сложно говорить. Свой подход психологи называют формулой «Время. Пространство. Присутствие».

Сколько детей уже получили поддержку

С начала работы сети помощь получил 6 801 ребенок в возрасте от 3 до 18 лет. Проведено 5 619 групповых занятий, психологи оказали 3 241 консультацию, а социальные работники провели 3 382 консультации.

Вместе с детьми пространства посетили 1 792 родителя. Сейчас в 21 пространстве работают 42 специалиста.

Кто может обратиться

Помощь доступна детям и подросткам, пострадавшим в результате войны, детям со статусом ВПЛ, детям, пережившим потерю или боевые действия, а также детям военнослужащих. Обратиться могут и родители с опекунами.

Как записать ребенка

Направление от врача или социальной службы не нужно. Достаточно связаться с ближайшим пространством, чтобы узнать расписание занятий и записаться на консультацию.

Все услуги бесплатные: индивидуальные консультации психолога, групповые занятия, арт-терапия и творческие мастерские. Родители могут обращаться к специалистам и без ребенка.

Контакты и адреса опубликованы на сайте tviy.org.ua и в Instagram @tviy.spaces. Ближайшие пространства работают, в частности, в Виннице, Львове, Ивано-Франковске, Мукачеве, Берегове, Чорткове и Хотине.

Куда сеть расширится дальше

16 декабря 2026 года откроется первое пространство в Киевской области, в Обухове. В конце января 2027 года пространства появятся в Ровно, Рокитном и Демидовке, а в течение года сеть охватит Житомирскую, Волынскую, Хмельницкую и Черкасскую области.

Всего в 2027 году планируют открыть 18 новых пространств. В Украине более 350 тысяч детей имеют статус пострадавших в результате войны.