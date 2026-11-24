Від обов'язкової реєстрації договорів оренди квартир і будинків у владі відмовилися, однак юристи, опитані OBOZ.UA, настійно радять орендарям оформлювати один важливий документ, який захищає їх від суперечок через пошкоджене майно та заставу.

Оренда квартири в Україні і що перевірити в договорі - питання, яке нині зачіпає десятки тисяч людей. У владі відмовилися від обов'язкової реєстрації договорів оренди квартир і будинків, однак юристи радять укладати ще один документ, без якого орендар ризикує втратити гроші на заставу.

Йдеться про акт приймання-передачі майна. Він фіксує стан квартири, меблів і техніки на момент заселення, а також свідчення лічильників. Як повідомляє OBOZ.UA, саме цей документ юристи рекомендують оформлювати всім, хто винаймає житло. Підставу дає стаття 795 Цивільного кодексу України: передання житла оформлюють актом, який підписують обидві сторони договору.

Чому реєстрацію скасували, а акт - ні

Раніше договори оренди потрібно було реєструвати, що створювало зайву бюрократію. Тепер це не обов'язково, і багато власників та орендарів домовляються усно. Водночас стаття 811 Цивільного кодексу України вимагає укладати договір найму житла в письмовій формі.

Найчастіше конфлікти виникають через те, хто саме подряпав меблі, розбив техніку чи залишив пляму на дивані. Без акта приймання-передачі довести, що пошкодження були ще до заселення, практично неможливо.

Що має бути в акті приймання-передачі

Аби акт дійсно захищав обидві сторони, у ньому варто зафіксувати:

перелік усього майна в квартирі - меблів, техніки, посуду, побутових дрібниць;

стан кожного предмета - подряпини, сколи, тріщини, дефекти;

показники лічильників води, світла та газу на момент заселення;

дату підписання і підписи обох сторін.

Чим детальніше описано майно, тим менше приводів для суперечок буде під час виїзду з квартири.

Які документи потрібні орендарю

Крім основного договору оренди та акта приймання-передачі, варто зберігати ще кілька документів: копію паспорта власника, документи, що підтверджують його право власності на житло, та квитанції про сплату оренди.

Важливо перевірити, чи збігаються дані власника в договорі з документами на квартиру. Інакше можна потрапити на посередника, який не має права здавати житло в оренду.

Акт захищає і власника

Цей документ вигідний не лише орендарю. Власник квартири теж отримує захист: якщо мешканець щось зламав, в акті буде зафіксовано початковий стан предмета, і стягнути компенсацію стане простіше.

Тому варто не нехтувати цим простим документом, навіть якщо обидві сторони довіряють одна одній. Життєва практика показує, що добрі стосунки на словах часто розходяться з реальністю під час виїзду.

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