Юрист пояснив, як оскаржити податковий борг і уникнути стягнення.

Стягнення податкових боргів в Україні нерідко закінчується арештом рахунків. Станіслав Ліфлянчик розповів, як це можна оскаржити.

Що загрожує за податковий борг

Якщо людина не сплатила нараховані податки, Державна податкова служба надсилає податкову вимогу. Це офіційний документ, після якого починається процедура стягнення.

Далі Податкова може звернутися до суду, а згодом - до виконавчої служби. Найчастіше гроші списують з банківських рахунків боржника без його згоди.

Як оскаржити вимогу Податкової

Оскаржити нарахування можна двома шляхами: адміністративним - подати скаргу до вищого податкового органу протягом 10 робочих днів, або судовим - звернутися з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення.

Судовий шлях надійніший: суд перевіряє, чи правильно податківці порахували податок і чи не порушили процедуру. Саме тому навіть великі суми вдається скасувати.

Що робити, якщо надійшла податкова вимога

Не ігноруйте документ - строки на оскарження обмежені.

Перевірте, за який період і який податок нараховано.

Зберіть документи, що підтверджують доходи та витрати.

Зверніться до юриста або податкового консультанта.

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