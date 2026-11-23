Національний банк поступово вилучає з обігу банкноти номіналом 50 та 200 гривень старого зразка, замінюючи їх на оновлені. Розповідаємо, що це означає для власників готівки та чи потрібно терміново бігти міняти гроші.

Готівка в гаманцях українців знову в центрі уваги - Національний банк України продовжує планово виводити з обігу старі купюри номіналом 50 і 200 гривень. Це не разова кампанія, а постійний процес оновлення банкнотно-монетного ряду, який триває вже кілька років.

Йдеться насамперед про банкноти старого зразка, випущені ще у 2003-2007 роках. Вони поступово замінюються на банкноти нового покоління з удосконаленим захистом. Нацбанк вилучає зношені та пошкоджені купюри, коли вони потрапляють до кас банків.

Чи потрібно обмінювати гроші

Головне, що варто знати: старі купюри 50 і 200 гривень залишаються законним платіжним засобом. Ними можна й надалі вільно розраховуватися в магазинах, на ринках та в будь-яких закладах, доки вони перебувають у належному стані.

Обов'язку терміново обмінювати гроші немає. Власникам таких банкнот не потрібно хвилюватися, що їх перестануть приймати в найближчий час. НБУ не встановлював жодного кінцевого строку, після якого старі зразки втрачають силу.

Що не приймають

Банки та торговці зобов'язані приймати навіть частково зношені банкноти, якщо збереглося понад 55% їхньої площі і серія з номером. Відмовляти у прийомі таких купюр заборонено - це порушення платіжного законодавства.

Не приймаються лише банкноти, сильно пошкоджені: розірвані на частини, зі значними втратами, залиті фарбою чи хімікатами, а також ті, де неможливо розібрати серію і номер.

Де обміняти

Обміняти зношені або пошкоджені купюри можна безкоштовно в будь-якому відділенні банку. Для цього достатньо пред'явити паспорт, а сам обмін здійснюється без комісії.

Якщо банкнота пошкоджена настільки, що банк не може визначити її платіжність, її направляють на дослідження. У таких випадках рішення про обмін ухвалює Національний банк, а процедура може тривати довше.

Що робити, якщо купюра зношена

Звернутися в будь-який банк із паспортом.

Показати купюру касиру для перевірки платіжності.

Якщо банкнота придатна - отримати заміну одразу на місці.

Якщо потрібна експертиза - банк оформить заяву на дослідження.

У НБУ наголошують: процес вилучення старих банкнот відбувається поступово й непомітно для пересічного українця. Звичайні 50 і 200 гривень, якими користується більшість, лишаються в обігу ще довго.

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