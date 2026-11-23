Готівка в гаманцях українців знову в центрі уваги - Національний банк України продовжує планово виводити з обігу старі купюри номіналом 50 і 200 гривень. Це не разова кампанія, а постійний процес оновлення банкнотно-монетного ряду, який триває вже кілька років.
Йдеться насамперед про банкноти старого зразка, випущені ще у 2003-2007 роках. Вони поступово замінюються на банкноти нового покоління з удосконаленим захистом. Нацбанк вилучає зношені та пошкоджені купюри, коли вони потрапляють до кас банків.
Чи потрібно обмінювати гроші
Головне, що варто знати: старі купюри 50 і 200 гривень залишаються законним платіжним засобом. Ними можна й надалі вільно розраховуватися в магазинах, на ринках та в будь-яких закладах, доки вони перебувають у належному стані.
Обов'язку терміново обмінювати гроші немає. Власникам таких банкнот не потрібно хвилюватися, що їх перестануть приймати в найближчий час. НБУ не встановлював жодного кінцевого строку, після якого старі зразки втрачають силу.
Що не приймають
Банки та торговці зобов'язані приймати навіть частково зношені банкноти, якщо збереглося понад 55% їхньої площі і серія з номером. Відмовляти у прийомі таких купюр заборонено - це порушення платіжного законодавства.
Не приймаються лише банкноти, сильно пошкоджені: розірвані на частини, зі значними втратами, залиті фарбою чи хімікатами, а також ті, де неможливо розібрати серію і номер.
Де обміняти
Обміняти зношені або пошкоджені купюри можна безкоштовно в будь-якому відділенні банку. Для цього достатньо пред'явити паспорт, а сам обмін здійснюється без комісії.
Якщо банкнота пошкоджена настільки, що банк не може визначити її платіжність, її направляють на дослідження. У таких випадках рішення про обмін ухвалює Національний банк, а процедура може тривати довше.
Що робити, якщо купюра зношена
- Звернутися в будь-який банк із паспортом.
- Показати купюру касиру для перевірки платіжності.
- Якщо банкнота придатна - отримати заміну одразу на місці.
- Якщо потрібна експертиза - банк оформить заяву на дослідження.
У НБУ наголошують: процес вилучення старих банкнот відбувається поступово й непомітно для пересічного українця. Звичайні 50 і 200 гривень, якими користується більшість, лишаються в обігу ще довго.
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