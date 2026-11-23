За програмою єОселя банк може відмовити в іпотеці на житло старше 3 років, перевіряючи площу, розташування й ціну квадратного метра.

Житлові програми в Україні доступні не всім охочим - за програмою єОселя банк перевіряє не лише доходи покупця, а й характеристики самої нерухомості: вік будівлі, площу, розташування та статус земельної ділянки.

Державна програма дозволяє оформити іпотеку на квартиру чи житловий будинок, а також на майнові права на квартиру в новобудові, що ще зводиться. Зокрема, об'єкт не має бути старшим за три роки, а до уваги беруть площу, ціну метра, вік будівлі, розташування та статус земельної ділянки. Банк може відмовити, якщо об'єкт не відповідає вимогам, повідомили в Ощадбанку.

Житло має розташовуватися на території України, за винятком тимчасово окупованих територій і районів активних бойових дій. Окрім того, об'єкт не може бути пам'яткою архітектури.

Який вік житла дозволений програмою єОселя

Вимоги до віку будівлі залежать від категорії позичальника та регіону. Для військовослужбовців, представників сил безпеки та оборони, медиків, педагогів, науковців і ветеранів діють окремі правила.

У Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях вони можуть придбати житло віком до 20 років. У решті областей і в Києві нерухомість має бути не старшою за три роки або перебувати на стадії будівництва.

Внутрішньо переміщеним особам дозволяють купувати квартиру чи будинок, зведений не більше ніж 20 років тому. Решті громадян на вторинному ринку доступне житло не старше трьох років.

Ліміти площі: скільки квадратів схвалить банк

Із 17 липня 2026 року діють оновлені нормативи, які враховують кількість членів сім'ї. Для квартир обмеження такі: 52,5 кв. м - для однієї людини, 73,5 кв. м - для сім'ї з двох-трьох осіб.

На кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, додають ще 21 кв. м. Максимальна площа квартири - 115,5 кв. м.

Для приватних будинків нормативи інші: 62,5 кв. м - на одну людину, 83,5 кв. м - на сім'ю з двох-трьох осіб, плюс 21 кв. м на кожного наступного. Максимум - 125,5 кв. м.

Окремий нюанс: для нерухомості, введеної в експлуатацію не більше трьох років тому, допускають перевищення нормативної площі до 10%. Для старішого житла такого відхилення не передбачено.

На яке житло кредит не дадуть узагалі

Програма містить перелік об'єктів, які не можуть бути предметом іпотеки. Це дачний або садовий будинок, пам'ятка архітектури, приміщення з фондів житла для тимчасового проживання.

Також не дадуть кредит на житловий будинок, що стоїть на ділянці з невідповідним цільовим призначенням. Якщо йдеться про приватний будинок, земля під ним має перебувати у власності власника нерухомості.

Обмеження за ціною метра

Вартість квадратного метра не може перевищувати граничну вартість, визначену на основі непрямої вартості будівництва житла в регіоні та збільшену вдвічі. Відхилення від цього ліміту допускається не більше ніж на 10%.

Якщо площа або вартість метра перевищують нормативи, різницю покупець покриває власними коштами в межах першого внеску.

Що перевірити перед купівлею житла за єОселею

Перед тим як обрати об'єкт, варто з'ясувати рік введення будинку в експлуатацію та його загальну площу. Також перевірте цільове призначення земельної ділянки та чи не є будинок пам'яткою архітектури.

Навіть квартира в доброму стані й за привабливою ціною може не підійти під іпотеку, якщо будинок звели понад три роки тому. Найнадійніше - звірити характеристики об'єкта з вимогами програми ще до подачі заявки.

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