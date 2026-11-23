Червона ікра - делікатес, який часто підробляють, і ціна не завжди означає якість. Розповідаємо, які бувають види ікри, чим вони відрізняються за смаком і ціною і як перевірити продукт перед покупкою.

Подорожчання продуктів в Україні напередодні святкового сезону змушує уважніше обирати навіть звичні делікатеси. А червону ікру на ринку підробляють настільки часто, що ціна вже давно не є гарантією якості. Як вибрати справжній продукт, що впливає на вартість і за якими ознаками впізнати підробку - розібралися разом із журналом Storinka.

Червона ікра - це ікра риб родини лососевих. Її отримують із горбуші, кети, нерки, кижуча, чавичі та сими. Всі види належать до однієї родини, але кожен має свій розмір зерна, колір, смак і щільність оболонки.

Які бувають види червоної ікри

Ікра горбуші - найпопулярніша. Її впізнають за яскраво-помаранчевим кольором і середнім розміром зерна, вона ніжна і має класичний смак. Ікра кети більша, з насиченим бурштиновим відтінком і пружними зернами - саме її найчастіше подають у ресторанах.

Ікра нерки дрібна і темно-червона, з легкою гірчинкою, тому подобається не всім. Ікра кижуча має глибокий рубіновий колір і трохи солонуватий смак. А найдорожчою вважається ікра чавичі - вона найрідкісніша і найбільша, її зерна сягають 7 міліметрів.

Ікра сими трапляється дуже рідко, у неї м'який делікатний смак і середній розмір зерна. Саме від виду риби насамперед залежить ціна банки.

Яка ікра найдорожча

Ціна варіюється залежно від виду риби, регіону вилову, сезону і навіть бренду. Найдорожча - ікра чавичі, слідом іде елітна кета. Ікра нерки може коштувати по-різному, іноді навіть дорожче за кету. Найдоступніша - горбуша, саме її найчастіше виставляють на полицях.

Окрім виду риби, ікру ділять за якістю. Перший сорт - це яйця одного розміру, без пошкоджень, вони не злипаються. У другого допускаються тріснуті зерна. Є ще технічна ікра, яку пускають на пасти й паштети. А за способом обробки ікра буває зерниста, паюсна і пресована.

Як відрізнити справжню ікру від підробки

Фальсифікату на ринку чимало, тому варто перевіряти кілька речей. Справжня ікра пахне морем і рибою, а не хімією. Колір не має бути надто яскравим або однаковим для всіх яєць. При натисканні зерно повинне легко лопатися, а не пружинити. У гарячій воді справжня ікра біліє, а підробка або не змінюється, або розчиняється.

Що перевірити на упаковці перед покупкою

Ідеальний варіант - скляна банка: так видно колір і консистенцію. Якщо банка металева, шукайте тиснення на дні з датою виробництва. У складі якісної ікри мають бути лише сама ікра, сіль і допустимі консерванти - сорбінова кислота або уротропін. Жодних барвників та ароматизаторів.

Зерна мають бути цілими, блискучими, не плавати в мутному розсолі. Купуйте продукцію перевірених виробників, а занадто низьку ціну сприймайте як сигнал небезпеки - якісна червона ікра не може коштувати як ковбаса.

Чим корисна червона ікра

Це концентрат корисного: білок, омега-3, вітаміни A, D, E, фосфор, кальцій і залізо. Ікра зміцнює імунітет, покращує стан шкіри і стимулює мозкову діяльність. Але через високу концентрацію солі не варто їсти більше 1-2 столових ложок на день.

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