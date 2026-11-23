У Запоріжжі 24 листопада з 09:00 до 17:00 пройдуть планові відключення електроенергії через ремонт обладнання. Світла не буде на десятках вулиць, зокрема на проспекті Соборному.

Відключення світла у Запоріжжі 24 листопада торкнуться понад двох десятків вулиць міста. Енергетики проводять плановий ремонт електрообладнання, тому частина будинків лишиться без світла з 09:00 до 17:00.

У вівторок, 24 листопада, знеструмлення будуть плановими, а не аварійними. Це означає, що мешканці наперед знають, коли саме в їхніх оселях не буде електроенергії, і можуть підготуватися: зарядити телефони, повербанки та техніку.

Про графіки на вівторок повідомляє «Запоріжжяобленерго». У компанії наголошують, що відключення пов'язані з необхідністю ремонтних робіт на електромережах, тож їх тривалість може незначно змінюватися залежно від ходу робіт.

Де саме не буде світла: без електроенергії лишаться адреси на вулицях Автоклубна, Андрія Лободи, Благовіщенська, Валерія Лобановського, Виробнича, Горлівська, Екскаваторна, Каліброва, Карпенка-Карого, Лівобережна, Макаренка, Олександрівська, Покровська, Сполуки, Теплобудівна, Трегубенка, Тролейбусна, Фанатська, Штабна, а також на проспекті Соборному і шосе Оріховське та Південне.

Найбільші знеструмлення заплановані на проспекті Соборному, де світла не буде одразу за вісьмома адресами: 44, 181, 183, 183А, 228, 228А, 230, 232. Також чимало будинків знеструмлять на вулицях Макаренка, Теплобудівна та Каліброва.

Орієнтовний час відновлення електропостачання - 17:00 того ж дня. Якщо ремонтні роботи завершаться раніше, світло можуть увімкнути достроково.

Як дізнатися про своє відключення

Актуальний графік за конкретною адресою мешканці можуть перевірити на офіційному сайті «Запоріжжяобленерго» або в особистому кабінеті споживача. Там вказані точні години знеструмлень для кожної вулиці та будинку.

У разі аварійних ситуацій енергетики радять звертатися на гарячу лінію компанії. Контакти та телефони кол-центру також опубліковані на офіційному сайті обленерго.

Раніше Politeka повідомляла, відключення світла у Запоріжжі на весь тиждень з 23 по 29 листопада - опубліковано додаткові графіки.

Також Politeka повідомляла, відключення світла в Запоріжжі на 19 листопада торкнулися десятків адрес.