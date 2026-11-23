В Запорожье 24 ноября с 09:00 до 17:00 пройдут плановые отключения электроэнергии из-за ремонта оборудования. Света не будет на десятках улиц, в том числе на проспекте Соборном.

Отключение света в Запорожье 24 ноября затронут более двух десятков улиц города. Энергетики проводят плановый ремонт электрооборудования, поэтому часть домов останется без света с 09:00 до 17:00.

Во вторник, 24 ноября, обесточения будут плановыми, а не аварийными. Это значит, что жители заранее знают, когда именно в их домах не будет электроэнергии, и могут подготовиться: зарядить телефоны, повербанки и технику.

О графиках на вторник сообщает «Запорожьеоблэнерго». В компании подчеркивают, что отключения связаны с необходимостью ремонтных работ на электросетях, поэтому их продолжительность может незначительно меняться в зависимости от хода работ.

Где именно не будет света: без электроэнергии останутся адреса на улицах Автоклубная, Андрея Лободы, Благовещенская, Валерия Лобановского, Производственная, Горловская, Экскаваторная, Калибровая, Карпенко-Карого, Левобережная, Макаренко, Александровская, Покровская, Соединения, Теплостроительная, Трегубенко, Троллейбусная, Фанатская, Штабная, а также на проспекте Соборном и шоссе Ореховском и Южном.

Самые большие обесточения запланированы на проспекте Соборном, где света не будет сразу по восьми адресам: 44, 181, 183, 183А, 228, 228А, 230, 232. Также немало домов обесточат на улицах Макаренко, Теплостроительной и Калибровой.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 17:00 того же дня. Если ремонтные работы завершатся раньше, свет могут включить досрочно.

Как узнать о своем отключении

Актуальный график по конкретному адресу жители могут проверить на официальном сайте «Запорожьеоблэнерго» или в личном кабинете потребителя. Там указаны точные часы обесточений для каждой улицы и дома.

В случае аварийных ситуаций энергетики советуют обращаться на горячую линию компании. Контакты и телефоны кол-центра также опубликованы на официальном сайте облэнерго.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Запорожье на всю неделю с 23 по 29 ноября - опубликованы дополнительные графики.

Также Politeka сообщала, отключение света в Запорожье на 19 ноября затронули десятки адресов.