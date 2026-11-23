В Украине провели первые бесплатные операции по остеоинтегративному протезированию ветеранов. Операции выполнили в рамках экспериментальной государственной программы, на которую выделили около 30 млн грн.

Бесплатное протезирование для ветеранов вышло на государственный уровень - в Украине впервые выполнили бесплатные операции по остеоинтегративному протезированию за бюджетные деньги.

Первые две операции по вживлению титанового импланта провели в Черкасской областной больнице. Об этом во время пресс-конференции в Укринформе рассказал основатель и руководитель протезно-реабилитационного центра Tytanovi Вячеслав Запорожец.

Операции выполнили в рамках экспериментальной государственной программы, которую правительство утвердило 8 сентября. На ее реализацию выделили около 30 млн грн - этих денег хватит на операции для 25 ветеранов в четырех медицинских учреждениях. Государство также оплатит сами импланты и реабилитацию.

Отбор пациентов начался еще в августе: обследование прошли 35 ветеранов, но в этом году государство финансирует 25 операций. По словам Запорожца, если программа покажет хороший результат, ее могут продлить на следующие годы.

Первую операцию по остеоинтегративному протезированию в Украине еще в 2023 году сделал шведский хирург-ортопед Рикард Бранемарк. С тех пор за деньги благотворителей этим методом протезировали 120 ветеранов, и только теперь инициативу взяло на себя государство.

Кому подходит остеоинтегративное протезирование

Директор ГУ «Национальный институт травматологии и ортопедии НАМН Украины» Роман Деркач оценил, что из 150 тысяч ветеранов, получивших на войне ампутации, протезы этим методом можно установить 7,5 тысячи человек.

Ветеран Михаил Макаренко, которому уже сделали операцию на левой руке, объяснил разницу на собственном примере. Классический протез на правой руке ему приходится снимать каждые 4-5 часов, чтобы проветрить и гигиенически обработать. А на остеоинтегративном протезе его можно носить круглосуточно.

Этот метод удобнее в быту и часто подходит людям с короткими ампутациями, а также тем, кому не подошло классическое протезирование.

Что покрывает государство

В рамках программы ветерану бесплатно делают операцию по вживлению титанового импланта, предоставляют сам имплант и оплачивают дальнейшую реабилитацию. Сейчас государство финансирует 25 операций, а первые две уже сделаны в Черкасской областной больнице.

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