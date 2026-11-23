В Україні провели перші безоплатні операції з остеоінтегративного протезування ветеранів. Операції виконали в межах експериментальної державної програми, на яку виділили близько 30 млн грн.

Безоплатне протезування для ветеранів вийшло на державний рівень - в Україні вперше виконали безоплатні операції з остеоінтегративного протезування за гроші бюджету.

Перші дві операції зі вживлення титанового імпланта провели в Черкаській обласній лікарні. Про це під час пресконференції в Укрінформі розповів засновник і керівник протезно-реабілітаційного центру Tytanovi В'ячеслав Запорожець.

Операції виконали в межах експериментальної державної програми, яку уряд затвердив 8 вересня. На її реалізацію виділили близько 30 млн грн - цих грошей вистачить на операції для 25 ветеранів у чотирьох медичних закладах. Держава також оплатить самі імпланти та реабілітацію.

Відбір пацієнтів розпочався ще в серпні: обстеження пройшли 35 ветеранів, але цього року держава фінансує 25 операцій. За словами Запорожця, якщо програма покаже хороший результат, її можуть продовжити на наступні роки.

Першу операцію з остеоінтегративного протезування в Україні ще у 2023 році зробив шведський хірург-ортопед Рікард Бронемарк. Відтоді за гроші благодійників цим методом протезували 120 ветеранів, і лише тепер ініціативу перебрала на себе держава.

Кому підходить остеоінтегративне протезування

Директор ДУ «Національний Інститут травматології та ортопедії НАМН України» Роман Деркач оцінив, що зі 150 тисяч ветеранів, які на війні отримали ампутації, протези за цим методом можна встановити 7,5 тисячі людей.

Ветеран Михайло Макаренко, якому вже зробили операцію на лівій руці, пояснив різницю на власному прикладі. Класичний протез на правій руці йому доводиться знімати кожні 4-5 годин, щоб провітрити та гігієнічно обробити. А на остеоінтегративному протезі можна тримати його цілодобово.

Цей метод зручніший у побуті й часто підходить людям із короткими ампутаціями, а також тим, кому не підійшло класичне протезування.

Що покриває держава

У межах програми ветерану безоплатно роблять операцію зі вживлення титанового імпланта, надають сам імплант і оплачують подальшу реабілітацію. Наразі держава фінансує 25 операцій, а перші дві вже зроблені в Черкаській обласній лікарні.

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