Деякі продукти в кладовій псуються задовго до закінчення терміну придатності, якщо покласти їх на одну полицю. Розповідаємо, які запаси категорично не можна зберігати поруч і як правильно організувати полиці.

Продукти українців у запасі псуються набагато раніше за термін придатності, якщо складати їх у кладовій без урахування того, які продукти не можна тримати поруч. Навіть у сухому й темному приміщенні запаси можуть зіпсуватися за кілька тижнів, якщо поруч опиняться несумісні між собою продукти.

Одні овочі активно виділяють газ етилен, який прискорює старіння сусідів. Інші віддають зайву вологу, а сипучі продукти, як губка, вбирають сторонні запахи. Про це розповідає 24 Канал, пояснюючи, чому частина запасів псується ще до закінчення строку.

Картопля поруч із цибулею або яблуками

Класична помилка - ставити мішок картоплі впритул до ящика з цибулею чи пізніми яблуками. Цибуля та яблука виділяють етилен і вологу, через що бульби починають швидко проростати, в'янути й підгнивати.

Самій цибулі таке сусідство теж шкодить: від вологої картоплі вона швидко сиріє і вкривається пліснявою. Тому коренеплоди варто тримати окремо, у ящиках із вентиляцією.

Крупи та борошно поруч зі спеціями, кавою чи чаєм

Вівсянка, рис, гречка, цукор і пшеничне борошно мають пористу структуру, тому легко вбирають леткі ефірні олії. Якщо пачки з крупами стоять на одній полиці з відкритими спеціями, меленою кавою, часником або побутовою хімією, звична каша отримає стійкий сторонній присмак.

Цей присмак не зникне навіть під час варіння. Тому сипучі продукти краще пересипати в герметичні контейнери й тримати якомога далі від ароматних сусідів.

Олія та горіхи біля батарей або на світлі

Соняшникову олію, волоські горіхи й насіння не можна розміщувати в теплих зонах кладової біля труб опалення або під прямим світлом. Навіть у закритій тарі тепло й ультрафіолет запускають окислення жирів.

Через це горіхи та олія прогіркають у 3-4 рази швидше, ніж у прохолодному темному місці. Тому їм місце на нижніх полицях, подалі від тепла і світла.

Як організувати полиці без зайвих клопотів

Найпростіший спосіб захистити запаси - розділити простір кладової на три зони. Коренеплоди тримати внизу в дерев'яних або пластикових ящиках із вентиляцією, причому картоплю - окремо від цибулі й часнику.

Сипучі крупи та борошно пересипати в герметичні скляні або пластикові контейнери і ставити на середні полиці. А спеції, каву й чай прибрати в окремий закритий бокс, подалі від основних продуктів.

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