Підготовка грядок до зими займає кілька годин, але рятує ґрунт від морозів і забезпечує кращий урожай навесні. Ось 6 кроків, які варто встигнути до перших морозів.

Догляд за городом у листопаді не завершується зі збором врожаю - саме зараз власникам ділянок варто підготувати грядки до зими. Шість нескладних кроків займуть кілька годин, але захистять ґрунт від морозів і дощів та забезпечать кращий урожай наступного року.

Як пояснюють у матеріалі ТСН із посиланням на Gardening Know How, високі грядки розташовані над рівнем землі, тому ґрунт у них охолоджується швидше, сильніше страждає від зимових вітрів і швидше втрачає поживні речовини під час злив.

Що зробити до морозів: 6 кроків

Очищення грядок

Перший крок - прибирання, але без фанатизму. Повністю «оголювати» землю не варто: це спричиняє ерозію і позбавляє корисних комах місць для зимівлі. Видаліть однорічні овочі, які вже відплодоносили, та рослини, почорнілі від заморозків - томати, перець, кабачки.

Здорові однорічники, як-от квасолю чи горох, зріжте біля самої поверхні ґрунту. Залишене коріння перегниє за зиму і стане їжею для дощових черв'яків. Стійкі бур'яни не кидайте в компост, а складіть у мішки та здайте як садові відходи.

Живлення ґрунту

До листопада ґрунт на високих грядках виснажується. Спочатку обережно розпушіть його садовими вилами, а зверху рівномірно розподіліть шар витриманого компосту або перепрілого гною товщиною 5-8 см.

Свіжий гній не використовуйте - він може обпалити коріння і спричинити накопичення нітратів. Якщо ґрунт кислий або в ньому мало фосфору, додайте мінеральні добрива тривалої дії - фосфоритне борошно, глауконіт або садове вапно.

Зимова мульча або сидерати

Після підживлення захистіть поверхню ґрунту. На грядках, що лишаються під паром, насипте 8-10 см подрібненого листя, чистої соломи або соснової хвої. Щільного шару вологої скошеної трави чи цілого дубового листя краще уникати - вони перекривають доступ кисню.

У регіонах з м'яким кліматом можна посіяти швидкорослі сидерати: озиме жито, червону конюшину або редьку олійну. Їхнє коріння укріпить ґрунт, а за 3-4 тижні до весняного садіння рослини зрізають і закладають у землю.

Захист багаторічників і цибулинних

Багаторічники з поверхневим корінням - гейхери, тіарели, суниці - мороз може виштовхнути з землі. Зачекайте, доки ґрунт злегка підмерзне, і насипте навколо рослин 8-10 см подрібненого листя або хвої.

Цибулини тюльпанів, крокусів і ранункулюсів приваблюють білок та полівок. Щоб їх врятувати, покладіть на ґрунт садову сітку і притисніть краї цеглиною. Навесні, щойно з'являться паростки, сітку приберіть.

Перевірка каркасів і дренажу

Обійдіть грядки по периметру та перевірте кутові кріплення, шурупи й дошки на тріщини чи гниль. Після дощу зверніть увагу на дренаж: вода має стікати за 15-20 хвилин. Якщо калюжі залишаються, проробіть глибокі дренажні канали вилами.

Неглибокі грядки до 25 см промерзають наскрізь швидше за глибокі (45-60 см), тож їх варто додатково втеплити. Якщо ґрунт осів, досипте суміш родючої землі та компосту у пропорції 50/50.

Захист рослин, що зимують

Якщо на грядках лишаються холодостійкі культури, встановіть низькі тунелі або укриття - це продовжить сезон і вбереже рослини від крижаних вітрів. Щеплені троянди підгорніть землею.

Важливо встигнути до того, як верхній шар ґрунту повністю промерзне - зазвичай це відбувається до кінця листопада. На півдні країни підготовка зводиться переважно до боротьби з бур'янами та висадки часнику або кейлу.

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