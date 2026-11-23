Подготовка грядок к зиме занимает несколько часов, но спасает почву от морозов и обеспечивает лучший урожай весной. Вот 6 шагов, которые нужно успеть сделать до первых морозов.

Уход за огородом в ноябре не заканчивается со сбором урожая - именно сейчас владельцам участков стоит подготовить грядки к зиме. Шесть несложных шагов займут несколько часов, но защитят почву от морозов и дождей и обеспечат лучший урожай в следующем году.

Как объясняют в материале ТСН со ссылкой на Gardening Know How, высокие грядки расположены над уровнем земли, поэтому почва в них охлаждается быстрее, сильнее страдает от зимних ветров и быстрее теряет питательные вещества во время ливней.

Что сделать до морозов: 6 шагов

Очистка грядок

Первый шаг - уборка, но без фанатизма. Полностью «оголять» землю не стоит: это вызывает эрозию и лишает полезных насекомых мест для зимовки. Удалите однолетние овощи, которые уже отплодоносили, и растения, почерневшие от заморозков - томаты, перец, кабачки.

Здоровые однолетники, например фасоль или горох, срежьте у самой поверхности почвы. Оставленные корни перегниют за зиму и станут пищей для дождевых червей. Стойкие сорняки не бросайте в компост, а сложите в мешки и сдайте как садовые отходы.

Питание почвы

К ноябрю почва на высоких грядках истощается. Сначала аккуратно разрыхлите ее садовыми вилами, а сверху равномерно распределите слой зрелого компоста или перепревшего навоза толщиной 5-8 см.

Свежий навоз не используйте - он может обжечь корни и вызвать накопление нитратов. Если почва кислая или в ней мало фосфора, добавьте минеральные удобрения длительного действия - фосфоритную муку, глауконит или садовую известь.

Зимняя мульча или сидераты

После подкормки защитите поверхность почвы. На грядках, которые остаются под паром, насыпьте 8-10 см измельченных листьев, чистой соломы или сосновой хвои. Плотного слоя влажной скошенной травы или целых дубовых листьев лучше избегать - они перекрывают доступ кислорода.

В регионах с мягким климатом можно посеять быстрорастущие сидераты: озимую рожь, красный клевер или масличную редьку. Их корни укрепят почву, а за 3-4 недели до весенней посадки растения срезают и заделывают в землю.

Защита многолетников и луковичных

Многолетники с поверхностными корнями - гейхеры, тиареллы, клубника - мороз может вытолкнуть из земли. Дождитесь, пока почва слегка подмерзнет, и насыпьте вокруг растений 8-10 см измельченных листьев или хвои.

Луковицы тюльпанов, крокусов и ранункулюсов привлекают белок и полевок. Чтобы их спасти, положите на почву садовую сетку и прижмите края кирпичом. Весной, как только появятся ростки, сетку уберите.

Проверка каркасов и дренажа

Обойдите грядки по периметру и проверьте угловые крепления, шурупы и доски на трещины или гниль. После дождя обратите внимание на дренаж: вода должна уходить за 15-20 минут. Если лужи остаются, проделайте глубокие дренажные каналы вилами.

Неглубокие грядки до 25 см промерзают насквозь быстрее глубоких (45-60 см), поэтому их стоит дополнительно утеплить. Если почва осела, досыпьте смесь плодородной земли и компоста в пропорции 50/50.

Защита зимующих растений

Если на грядках остаются холодостойкие культуры, установите низкие тоннели или укрытия - это продлит сезон и защитит растения от ледяных ветров. Привитые розы окучьте землей.

Важно успеть до того, как верхний слой почвы полностью промерзнет - обычно это происходит до конца ноября. На юге страны подготовка сводится в основном к борьбе с сорняками и посадке чеснока или кейла.

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